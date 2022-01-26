أحمد حسن: مصر مرشحة للأدوار النهائية في كأس الأمم الأفريقية

قال أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق، اليوم، إن منتخب مصر اليوم أخرج منافسا قويا من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2022، المقامة في الكاميرون، وهو منتخب كوت ديفوار، مبينا أن مصر تقترب من الصعود للنهائي، والفراعنة لديهم إصرار وانتماء عالٍ، لافتا إلى أن هذه أفضل مباراة رآها لمنتخب مصر منذ سنتين.

منتخب مصر مميز أمام ساحل العاج في كأس الأمم

ومن جانبه، أكد عماد متعب، نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء dmc» المذاع على فضائية «DMC»، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن منتخب مصر اليوم كان مميزا، ويمكن أن يصل إلى الأدوار النهائية في البطولة.

منتخب مصر مرشح للفوز بالبطولة

وأضاف أن منتخب مصر مرشح للفوز بالبطولة لأنه صاحب أكبر عدد من المباريات القارية، ولكن بدايات البطولة كانت متواضعة، مؤكدا أن المنتخب يؤدي بشكل أفضل في المباريات الكبيرة، واللاعبون كانوا مميزين والثقة زادت عندهم، مشيرا إلى أن المباراة كانت جيدة من كل الاتجاهات بالنسبة للمنتخب المصري، مطالبا بضرورة البعد عن الفرحة المفرطة لأن البطولة لم تنتهِ بعد.

مباراة قوية تنتظر مصر الأحد المقبل

وأشار «متعب» إلى أن مباراة منتخب مصر المقبلة أمام المغرب الأحد المقبل، تحتاج مجهودا كبيرا؛ لأن أسود الأطلس منتخب قوي.