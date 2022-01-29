إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين بالبحيرة

أصيب 4 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي مع سيارة أجرة بطريق مصر الإسكندرية الزراعي أمام مدخل كفر الدوار، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إخطار بالحادث

تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة دمنهور يفيد باستقبال المستشفى 4 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق مصر الإسكندرية الزراعي بنطاق مركز كفر الدوار، وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة.

أسماء مصابي الحادث

وأسفر الحادث عن إصابة حسام الدين محمد علي، 19 سنة، مقيم كفر الدوار، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وكدمات متفرقة بالجسم، وعبد الرحمن سالم أبو عرب، 20 سنة، كفر الدوار، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وكسر في الساق اليمنى وجرح نافذ في البطن، وكدمات متفرقة بالجسم، وإسراء عصام شمس الدين، 17 سنة، مقيمة كفر الدوار، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، وكدمات متفرقة بالجسم وكسر في الذراع اليسرى، ومريم محمود أحمد، 17 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، واشتباه كسر في الحوض وكسر في الساق اليمنى وكدمات متفرق بالجسم.

نقل المصابين إلى المستشفى

وتم نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي، لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكان قد أصيب 6 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق دسوق دمنهور، أمام قرية سنهور، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة.