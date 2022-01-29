رفع آثار مياه الأمطار وتكثيف حملات النظافة بمحيط مدارس دسوق

كثفت الوحدة المحلية بمركز ومدينة دسوق التابع لمحافظة كفر الشيخ، برئاسة المحاسب السيد عبد الستار، رئيس المركز والمدينة، اليوم السبت، من حملات النظافة ورفع مياه الأمطار بالتنسيق مع جهاز النظافة والتنجميل بالتنسيق ورؤساء الأحياء، وذلك أمام المدارس والمجمعات الحكومية.

كما تابع رئيس المركز والمدينة، أعمال رفع مخلفات الأمطار ورفع كفاءة وتمهيد شوارع المدينة، واستكمال رفع باقي مياه الأمطار بالأماكن المنخفضة ومخلفات الأمطار، وبصفة خاصة أمام المستشفيات وفتح صفايات الأمطار، والدفع بسيارات الكسح، لرفع التجمعات أولا بأول، ورفع كل مخلفات المطر وذلك إثر عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية والذي قد يؤثر على الشوارع المحيطة بالمدارس والمصالح الحكومية.

انتشار عمال النظافة والسائقين بالشوارع منذ الصباح الباكر

كما انتشر عمال النظافة والسائقون بأحياء مدينة دسوق، بالفترة الصباحية، واستمرارهم في العمل على رفع مياه الأمطار بشوارع دسوق بأماكن متفرقة بشوارع المدينة، لرفع جميع المياه وقاموا بالعمل بشكل متواصل لرفع مياه الأمطار المتراكمة، ورفع مخلفات الأمطار والمتولد اليومي من القمامة، وذلك إثر عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية وسقوط الأمطار، فضلاً عن استمرار رفع درجات الاستعداد بنطاق المركز والمدينة، لمواجهة التغيرات المناخية وسقوط الأمطار بجميع شوارع المدينة والقرى، لرفع مستوى الخدمات والتواصل مع المواطنين، للمتابعة على مدار الساعة.

جاء ذلك بحضور نواب رئيس المدينة، أحمد عيسى، والمحاسب أحمد سلطان، والمحاسب وليد فاروق، ورؤساء الأحياء، وأشرف داود رئيس حي شمال، ورئيس حي جنوب، وفريق العمل بالمتابعة الميدانية، ومازال العمل مستمرا حتى الانتهاء من إزالة كل آثار مياه الأمطار.