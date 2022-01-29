المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات: نفحص مئات الطلبات الجديدة

قال الدكتور طارق عوض، المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال السيارات في وزارة المالية، إن المبادرة تواصل عملها بتلقي ومتابعة الطلبات التى يجرى تسجيلها من قبل المواطنين عبر الموقع الإلكتروني لمبادرة إحلال السيارات التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي فى منتصف العام الماضي والتى نصت على إماكنية المواطن استبدال سيارة ملاكي أوتاكسي أوميكروباص بسيارة أخري جديدة، وتقديم سيارته التى مضي على تصنيعها 20 عاما وتقسيط ثمنها على 7 أو 10 سنوات بفائدة 3% بالإضافة إلى تقديم الحافز الأخضر من الحكومة.

موقع المبادرة تبقى 365 ألف طلب

وذكر المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات في تصريحات لـ«الوطن» أن المبادرة نجحت فى فحص الطلبات التي تنطبق عليها الشروط على الموقع الإلكتروني الذي أنشأته المالية بإجمالي 36500 طلب، تم تقديمها من قبل المواطنين، مشيرا إلى تخصيص نحو 11300 سيارة جديدة مختلفة الأنواع والفئات حتى نهاية شهر يناير الجاري.

وكشف عوض فى تصريحاته، أنه تمت إضافة السيارة شيري اريزو5 بفئتين موديلات لعام 2021 / 2022، مؤكدا فى تصريحاته أن المبادرة نجحت فى نهاية الأسبوع الماضي من شهر يناير في تخصيص حوالى 12000 سيارة جديدة للمواطنين الذين أنهوا إجراءاتهم على الموقع الإلكتروني الخاص بمبادرة إحلال السيارات.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية أطلق مبادرة إحلال السيارات التى مضي على تصنيعها 20 عاما فأكثر وشملت السيارات الملاكي والتاكسي والميكروباص وذلك بتقسيطها من مدة 7 إلى 10 سنوات لجميع المواطنين، وبدأت وزارت الداخلية والمالية والصناعة والتجارة فى تنفيذ المبادرة بعدما أطلقها الرئيس السيسي فى منتصف عام 2021، وتم تنفيذ المبادرة على مراحل فى المحافظات المرحلة الأولى وتستهدف 90 ألف سيارة فى محافظات القاهرة والجيزة ودمياط وبورسعيد والإسكندرية والقليوبية.

مبادرة إحلال السيارات

وتوجه مئات المواطنين بتقديم الطلبات على الموقع الإلكتروني الخاص بمبادرة إحلال السيارات التى أنشاتها وزارة المالية.