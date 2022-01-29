190 ألفًا و481 طالبًا بالشهادة الإعدادية يؤدون امتحانات الترم الأول

أكّد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة سير امتحانات الترم الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021-2022 دون أي عقبات، إذ يؤدي 190 ألفًا و481 طالبًا وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية (العام والمهنية والرياضية والمكفوفين وضعاف السمع) في 757 مدرسة.

190 ألفًا و481 طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية

وأشار محافظ القاهرة، في بيان صادر اليوم، إلى أنَّه جرى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لضمان سلامة الطلاب والالتزام بتجهيز المدارس وتعقيم اللجان يوميًا قبل بدء الامتحانات مع وجود طبيب يشرف على اللجان وزائرة صحية بكل لجنة، إضافة إلى تقليل أعداد الطلاب داخل اللجان بحيث لا تتجاوز 14 طالبًا وطالبة لمراعاة المسافات البينية بينهم حرصًا على سلامتهم.

وطمأن محافظ القاهرة، أولياء الأمور بأن الدولة تتخذ جميع الإجراءات الاحترازية التي من شأنها الحفاظ على سلامة أبنائهم.

تشكيل غرف عمليات ومتابعة

بدوره، أشار محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم إلى أنَّه جرى تشكيل غرف عمليات ومتابعة بالمديرية والـ33 إدارة تعليمية لمتابعة أعمال الامتحانات على مدار الساعة إلى جانب وجود نوبتجيات بالمدارس ودواوين الإدارات فترة الإجازة الأسبوعية.

وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم أنَّه جرى تعقيم جميع المدارس التي يجرى بها الامتحانات والتأكّد من نظافة الأسطح وعدم وجود تراكمات لمياه الأمطار عليه، وإزالة آثار مياه الأمطار من الأفنية، كما جرى التشديد على ارتداء الطلبة والقائمين على أعمال الامتحانات للكمامات حرصًا على الصحة العامة وعد السماح باستخدام الهاتف المحمول نهائيًا داخل اللجان.

وأكّد مدير مديرية التربية والتعليم أنَّه جرى مراجعة إجراءات الأمن والسلامة بالمدارس والتأكّد من جميع وصلات الكهرباء وزجاج النوافذ وسلامة الأبواب.