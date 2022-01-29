طقس البحيرة اليوم.. تحسن في درجات الحرارة والعظمى 16 درجة «صور»

تشهد محافظة البحيرة، اليوم، طقسا معتدلا، مع سطوع لأشعة الشمس على كافة المدن والمراكز، وذلك عقب موجة من الطقس السيئ التي شهدتها المحافظة خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع موجة سقوط الأمطار الغزيرة التي ضربت عددا من المحافظات، طبقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية.

توقعات هيئة الأرصاد

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم السبت، طقسا باردا نهارا، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد شبورة مائية صباحا على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية، وفرص أمطار خفيفة، ونشاط رياح على فترات متقطعة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى بالبحيرة

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.5 إلى مترين، والرياح السطحية، شمالية غربية إلى جنوبية غربية، وسجلت درجات الحرارة في البحيرة اليوم، العظمى 16 درجة مئوية، وبلغت الصغرى 7 درجات مئوية.

وشهدت البحيرة أمس سقوط أمطار غزيرة على كافة المدن والمراكز، لاسيما المدن الساحلية بها «إدكو، رشيد، المحمودية»، ورفعت المحافظة درجة الاستعداد والجاهزية القصوى للتعامل مع الأمطار ورفعها من الشوراع والميادين، لتسيير الحركة المرورية أمام المواطنين.

كما وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بمراجعة المعديات النهرية والمنازل الآيلة للسقوط واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف منها، مشددا على صيانة أسلاك الكهرباء وأعمدة الإنارة واللوحات المعدنية المثبتة في الميادين، حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين في حالة الرياح الشديدة، وأشار المحافظ إلى أنه تم نشر ما يقرب من 1260 معدة داخل مختلف المدن لسرعة رفع تراكمات المياه حال حدوثها.