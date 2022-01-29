مدارس البحيرة تستقبل 119 ألف طالب وطالبة لأداء امتحانات «الإعدادية»

أكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، على انتظام دخول الطلبة بشكل منظم داخل اللجان، لأداء أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية، حيث تستقبل 700 لجنة، 119724 طالبا وطالبة فى 18 إدارة تعليمية، وسط إجراءات احترازية مشددة، مشيرا إلى أنه تم التشديد على الالتزام الكامل بضوابط الامتحانات ومسؤولية رئيس اللجنة عن سير العمل، والتحلي بالدقة والانضباط والالتزام الكامل بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، حرصا على سلامة الطلاب المشاركين في العملية الامتحانية.

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بضرورة قيام مديري الإدارات التعليمية بالتواصل المباشر مع غرف العمليات الفرعية لضمان مواجهة أي مشكلة طارئة وحلها على الفور، وتحقيق الانضباط داخل اللجان، وتوزيع الطلاب على مسافات آمنة لتحقيق التباعد الاجتماعي وتخصيص غرفة بكل لجنة خاصة بالطلاب الذين تظهر عليهم أي أعراض صحية.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة رفع تراكمات المياه أمام اللجان بالمدارس، ومواجهة آثار الأمطار والتغيرات الجوية، وتوعية الطلاب بارتداء الكمامات الطبية وعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة؛ خاصة عند سقوط الأمطار، ومنع أولياء الأمور من التواجد أمام اللجان، لتوفير جو من الهدوء والطمأنينة، متمنيا التوفيق والسداد لجميع الطلاب.

ومن جانبه يتفقد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بعد قليل، عددا من المدارس للوقوف على مدى الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، حافظا على أرواح وسلامة الطلاب.

وشهدت مدارس البحيرة على مدار الأيام الماضية، استعدادات مكثفة، حيث تم تطهير مقرات اللجان بمختلف مدارس المحافظة.