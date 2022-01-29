هل تحليل كورونا المنزلي يكشف الإصابة بمتحور أوميكرون؟.. الصحة تجيب

قال مصدر مسؤول باللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن تحليل كورونا المنزلي لا يستطيع الكشف عن متحور «أوميكرون» أو المتحورات المختلفة لفيروس كورونا سواء «دلتا» أو «دلتا بلس» أو «ألفا» أو غيرهم في الأيام الأولى من الإصابة، متابعًا أن الدراسات التي أجريت على تحليل كورونا المنزلي أكدت صحة الحديث أنها لا تستطيع الكشف عن المتحورات.

تحليل كورونا المنزلي

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تحليل «البي سي ار» مهم وهناك اتجاهات لتقليل أسعاره الرسمية داخل معامل وزارة الصحة والسكان لتشجيع المواطنين على إجراء التحاليل للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا من عدمه، لافتا إلى أن النتيجة تظهر في غضون يومين أو ثلاثة ولا يجب الاستعجال، والاختبارات السريعة لـ«تحليل كورونا المنزلي» لا جدوى منها.

وأوضح المصدر، أن تحليل كورونا المنزلي عبارة عن جهاز للاختبار للمسحة الأنفية، ويتم تجهيز أنبوبة الاختيار ووضع المحلول المنظم داخل الأنبوبة ويتم أخذ المسحة ويتم التأكيد من تحريكها بشكل دائري 5 مرات، مشيرًا إلى ظهور علامات توضح الإصابة من عدمها.

استقبال شحنة جديدة من لقاح كورونا

وطالب المصدر، من المواطنين ضرورة توخي الحذر خلال هذه الأيام نظرًا لارتفاع إصابات فيروس كورونا، وتخطي تسجيل وزارة الصحة 2000 حالة بشكل يومي، مؤكدًا على الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي والمداومة على غسل اليدين والبعد عن الزحام، بالإضافة إلى تلقي اللقاح هما السلاح الفعال للوقاية من الفيروس.

واستقبلت وزارة الصحة والسكان مساء أمس الجمعة، شحنة جديدة من لقاح كورونا، وطمأنت المواطنين بضرورة الحصول على اللقاح للحد من انتشار العدوي، موضحة أن جميع اللقاحات متوافرة وجميعها فعالة وامنه ومجانية لجميع المواطنين المصريين وغير المصريين المقيمين على ارض مصر.