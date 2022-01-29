علاج الالتهاب الرئوي بعد الإصابة بكورونا.. مضادات حيوية وموسعات شعب

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إن الالتهاب الرئوي من مضاعفات فيروس كورونا لدي بعض المصابين، ويتم معالجته تحت إشراف طبي كامل.

وأضاف الدكتور «الحداد» فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن من يعاني من الالتهاب الرئوي يُحجز داخل المستشفى لاحتياجه لرعاية طبية، ويخضع لقياس نسبة الأكسجين وكذلك الأعضاء الحيوية للجسم، على أن يُوضع على جهاز الأكسجين عند الضرورة.

علاج الالتهاب الرئوي بعد الإصابة بكورونا

وأضاف رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، أن مريض الالتهاب الرئوي يتم علاجه أيضا بالمضادات الحيوية في حالة الشك بإصابته بالعدوى البكتيرية المشتركة بجانب مضادات الفيروسات وموسعات الشعب، ومعالجة المضاعفات إن وجدت.

واستعرض الدكتور أمجد الحداد الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالالتهاب الرئوي، وهم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ومرضي التهاب التليف الروئي والحساسية والسد الرئوي.

مضاعفات فيروس كورونا

وأوضح «الحداد»، أن مضاعفات فيروس كورونا كثيرة وتصل إلى 80 عرضا، وتظل مستمرة من 3 إلى 6 أشهر، وتختلف من شخص إلى آخر، لافتا إلى أن هناك مجموعة من الأدوية تُكتب على سبيل المثال لعودة حاستي الشم والتذوق وعلاج التعب و«النهجان» الذى يعانى منه بعض المتعافين من فيروس كورونا المستجد.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الصحة والسكان، رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى داخل كل المستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية، مطالبة المواطنين باهمية ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، والمداومة على غسيل اليدين، والبعد عن الزحام وعدم التكدس.

كما جددت الوزارة، في تقرير رسمي لها، دعوتها للمواطنين بشأن التسجيل للحصول على لقاح كورونا، من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا مصر التابع لوزارة الصحة المصرية للحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس.