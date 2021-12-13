رئيس «الاستشعار عن بعد»: رصدنا خزان مياه جوفية يكفي لزراعة 5%من مساحة مصر

قال الدكتور محمد بيومي عمران، رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، إن الهيئة ساهمت بشعبها الثمانية في حل الكثير من المشكلات البيئية والمناخية والزراعية واستطاعت رصد مخزون المياه الجوفية على مستوى الجمهورية.

مخزون المياه الجوفية يكفى لزراعة 50% من مصر

وأشار في تصريحات لـ«الوطن» على هامش المؤتمر الذي عقد بمقر الهيئة اليوم أن أجهزة الاستشعار عن بعد نجحت في رصد مخزون المياه الجوفية في أحد الخزانات الجوفية والذي يصل يكفي لزراعة 5%من مساحة مصر وهو رقم ضخم إذا قارناه بإجمالي المساحة المنزرعة.

وتابع رئيس هيئة الاستشعار عن بعد: «ساهمت أبحاث الهيئة في الكشف عن عدد من المواقع الأثرية بتل الفراعين والأقصر كما ساهمنا في اكتشاف طريق المواكب الملكية المعروف باسم طريق الكباش».

اكتشاف حديد خام بـ 200 مليار جنيه

وتابع رئيس هيئة الاستشعار عن بعد: كما أسهمنا في اكتشاف موقع جيولوجي واعد غني بالحديد على مساحة 60 كيلو متر تقدر القيمة التقديره لما يحويه من حديد خام بـ200 مليار جنيه، وجاري استكشاف باقي المنطقة المحيطة بهذا الموقع، مؤكدا أن أرض مصر غنية بالذهب الخام وجاري فحص امتدادات مناجم الذهب الممتدة بالصحراء الشرقية.

وأشار «زهران» إلى أنه من خلال تطبيق تكنولوجيا الاستشعار عن بعد تم وضع نظام متكامل لإدارة عدد من البحيرات المصرية «ادكو، مريوط، البرلس» وبناء نظام معلوماتي متكامل لتنمية وتطوير منظومة الثروة السمكية في مصر، لرفع الكفاءة الإنتاجية لتصبح مصدرا للرزق يستفيد منه ملايين المصريين سواء بشكل مباشر أو غير مباشر إلى جانب إنتاج خرائط للأنشطه الساحلية والبحرية والاستزراع السمكي والمسطحات المائية، ورصد وتتبع الملوثات بكافة أنواعها البيئية والبحرية والمائية.

ونوه «رئيس هيئة الاستشعار عن بعد» إلى أنه يتم استخدام صور الأقمار الصناعية وتقنيات الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية في إنشاء نظام معلوماتي متكامل، لتحديد واضعي اليد على أراضى الدولة لدعم المحافظات في اتخاذ التدابير اللازمة وإيقاف أي صورة من صور الاعتداء عليها وهو ما كان سببا في استرداد أراضي بوادي النطرون.