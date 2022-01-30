«الصحة» تطلق 7 قوافل طبية بالمحافظات اليوم.. تعرف عليها

تطلق وزارة الصحة والسكان، اليوم، 7 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» للكشف والعلاج مجانا في التخصصات الطبية المختلفة وهي «نساء وولادة وخدمات تنظيم الأسرة والأطفال والباطنة والأنف والأذن والعظام والجراحة والرمد الأسنان والقلب والجلدية وخدمات الأشعة والتحاليل».

الصحة تحدد أماكن 7 قوافل طبية يتم إطلاقها اليوم

وأعلنت الوزارة أن هذه القوافل من المقرر أن تكون في بعض المحافظات وهي محفاظات «القليوبية وكفر الشيخ والفيوم وبني سويف وأسيوط وسوهاج والأقصر»، واستعرضت وزارة الصحة والسكان في تقرير رسمي لها المناطق التي ستكون القوفل الطبية فيها في هذه المحافظات وجاءت على النحو التالي:

- نجع الماسخ مركز المراغة بمحافظة سوهاج

- المناوفة مركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ

- ابشنا بمحافظة بني سويف

- الزوايا بمحافظة أسيوط

- الندافين مركز الطود بمحافظة الأقصر

- الحسينية مركز أطسا بمحافظة الفيوم

- المنشية الكبرى مركز كفر شكر بمحافظة القليوبية.

«الصحة» تحدد أهمية المشاركة في القوافل الطبية

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى أن القوافل الطبية ضمن مباردة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» يتم إطلاقها بشكل دوري، لافتة إلى تغير هذه القوافل الطبية بشكل يومي لضمان وصولها لكل المحافظات، داعية المواطنين إلى أهمية المشاركة في هذه القوافل الطبية التي تضم العديد من التخصصات مع ضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي وعدم التكدس.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الصحة والسكان على ارتفاع إصابات فيروس كورونا خلال هذه الفترة، وطالبت الوزارة المواطنين بضرورة الحصول على لقاح كورونا من خلال التسجيل عبر موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة المصرية، مطمئنة المواطنين بجميع لقاحات كورونا، وقالت إن جميع اللقاحات فعالة وآمنة ولا داعي للخوف أو التوتر.