تباين آراء طلاب الإعدادية ببورسعيد حول امتحان اللغة العربية

تباينت الآراء بين طلاب الشهادة الإعدادية ببورسعيد حول امتحان اللغة العربية، مؤكدين على أن الأسئلة طويلة وتحتاج إلى وقت أكثر للإجابة عليها، بالإضافة إلى صعوبة أسئلة النحو التى تحتاج إلى تركيز.

الامتحان للطالب المتوسط.. والنحو يحتاج إلى تفكير

وقال محمد طارق، بمدرسة القناة الإعدادية بنين، إن الامتحان بمجمله متوسط، ولكن أسئلة النحو تحتاج إلى تفكير وتركيز للإجابة عليها، وأضاف أنه لم يتوقع أن تكون أغلب أسئلته بسيطة وغير معقدة.

بينما قالت إيمي محمد، بمدرسة القناة الإعدادية بنات، إن الامتحان جاء طويلا وبالكاد أنهت الإجابة على أسئلته قبل انتهاء الوقت المحدد.

ولية أمر: المدرسون حصلوا على 100 جنيه لمراجعة اللغة العربية

بينما وقفت هدى الشافعي، ربة منزل، أمام مدرسة القناة بنات، تنتظر خروج ابنتها من الامتحان وتدعو الله أن ييسر لها الصعب، وقالت إن ابنتها لم تنم أمس، وأصرت على المذاكرة، وكانت خائفة لأنها مجتهدة وتتمنى تحقيق أحلامها، وأضافت أنها بذلت مجهودا كبيرا الفترة الماضية في المذاكرة، وأدانت جشع أغلب المدرسين في الدروس الخصوصية، وقالت: «أخذوا في حصة المراجعة الواحدة مائة جنيه.. بخلاف ثمن الشهر».

وكيل وزارة التربية والتعليم: لم نرصد مشكلات في الامتحانات

من جانب آخر، أكد الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، في بيان صحفي، أنه لم يتم رصد أي ‏مشكلات أو معوقات قد تعكر صفوها، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد بين صفوف الطلاب والقائمين على الامتحانات.‏

وصرح وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، أن 12 ألفا و792 طالبا وطالبة ما بين المنتظمين والمنازل والدمج قد أدوا امتحان اللغة العربية، اليوم، من خلال 65 لجنة أساسية و12 لجنة فرعية، ‏تمثل المدارس الرسمية العربي واللغات والخاصة بكل الإدارات التعليمية بالمحافظة وضواحيها.‏

ووجه الدكتور أكرم الشكر للواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، على دعمه الدائم للعملية التعليمية بالمحافظة، ولجميع الأجهزة الأمنية والتنفيذية، كل فى نطاق ‏إختصاصه، لما يبذل من جهد لتأمين اللجان والحفاظ على صحة وسلامة القائمين عليها وعلى الطلاب.‏

وشدد الدكتور أكرم على عدم السماح للطلاب والملاحظين باصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان نهائيا، تجنبا لتعرض الطالب للحرمان من دخول ‏الامتحانات لمدة عامين وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لهذا الشأن، متمنيا التوفيق للقائمين على الامتحانات، والنجاح والتفوق للطلاب.‏