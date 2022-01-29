ارتياح بين طلاب الإعدادية بعد أداء امتحان اللغة العربية بالقليوبية

عبر طلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية عن ارتياحهم بعد أداء امتحان اللغة العربية اليوم، حيث جاء معظم الامتحان في مستوى الطالب المتوسط، باستثناء بعض النقاط للطلاب المتميزين.

وتفقد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، صباح اليوم السبت، امتحانات الشهادة الإعدادية العامة والمهنية، وذلك للاطمئنان على سير أعمال الامتحانات وتوفير مناخ مناسب للطلاب لأداء الامتحانات بدون أي معوقات، والتي بدأت اليوم في جميع اللجان على مستوى المحافظة حيث يؤدي 122.496 ألف طالب وطالبة الامتحان اليوم في مادة اللغة العربية موزعة على 445 لجنة.

المحافظ يتفقد لجنة مصطفي كامل

وتضمنت جولة محافظ القليوبية تفقد لجنة مدرسة مصطفى كامل، بمنطقة الفلل، ومدرسة الإمام محمد عبده بمدينة بنها، واطمأن على سير أعمال الامتحانات واستمع لرأي الطلاب في امتحان اليوم.

تطبيق الإجراءات الاحترازية

واطمأن المحافظ، خلال الجولة، على تجهيز اللجان بالإضاءة والتهوية الجيدة ووجود طبيب أو زائر صحي بكل مدرسة للإشراف على اللجان، وأنه تم اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية لتعقيم وتجهيز لجان امتحانات الشهادة الإعدادية، وفقا لتعليمات وزارة الصحة على مستوى المحافظة، حيث تحتوي اللجنة على 14 طالبا فقط وفق التعليمات الواردة من الوزارة، بما يسمح بالتباعد بين الطلاب خلال الاختبارات، مشددا على ضرورة التعامل الهادئ مع الطلاب أثناء سير الامتحانات، والتصدي لأي محاولات للغش، فضلا عن التنسيق مع غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم وغرفة عمليات المحافظة، لتلقي أي شكاوى أو استفسارات تتعلق بأعمال الامتحانات.

وفى سياق متصل، أكد وكيل وزارة التربية والتعليم، على أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لدخول الطلبة للجان دون تدافع، وتم الاتفاق مع مجالس الأمناء بكافة الإدارات بضرورة التواجد للمشاركة فى تنظيم ومتابعة دخول الطلبة لأداء الاختبارات.