أستاذ آثار: عهد الملك «مينا» شهد أول ظهور لجهاز الشرطة في مصر

قال أحمد بدران، أستاذ الآثار بجامعة القاهرة، إن جهاز الشرطة له جذور ممتدة في الحضارة المصرية القديمة مع بداية النشأة الأولى للدولة، وتحديدا في عهد الملك «مينا»، الذي بدأ أولى خطوات الوحدة، إذ كان المجتمع في حاجة إلى قطاع الأمن والنظام، حتى يستطيع أن ينجز.

رمز الشرطة

وأضاف «بدران»، خلال حواره مع الإعلامية هبة ماهر مقدمة برنامج «8 الصبح» على قناة «DMC»، أن الشرطة كانت تصحب القوافل ذهاب وإيابا لتأمين الطريق أثناء البحث عن الذهب، لافتًا إلى أن الغزال كان شعار الشرطة المصرية في عهد المصريين القدماء، بسبب سرعتها وقدرتها على المناورة، ثم تطور هذا الرمز إلى الملك الذي يضرب العدو.

وتابع أستاذ الآثار بجامعة القاهرة، أن الشرطة كانت تساعد الإدارة في تنفيذ القانون وتطبيق العقوبات، وتحقيق الأمن في الأسواق، وحماية جمع الضرائب، وحراسة الحدود، وحراسة الجبانات، إذ أن مقابر المصريين القدماء كانت مليئة بالكنوز.

فرق متخصصة تتبع جهاز الشرطة

وأردف، أن جهاز الشرطة كان يتبعها فرق متخصصة، مسؤولة عن تأمين منابع نهر النيل من الشمال للجنوب، وكانت هناك فرقة باسم قائد الشرطة لمصبات النهر، التي كانت تتابع البحر والموانئ وطرق التجارة النهرية، وهي تشبه شرطة المسطحات المائية.

وأشار أستاذ الآثار إلى أن قطاع الحراسات الخاصة كانت تقوم بتأمين الحياة الشخصية للملك الحاكم، الذي كان يرأس الجيش والشرطة والمؤسسات، وبالتالي فإن غياب الملوك كان يسبب فراغا واضطرابا سياسيا كبيرا وانهيارا للدولة.