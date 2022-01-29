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محمود مسلم

السيسي ونظيره السنغالي يشهدان التوقيع على 3 مذكرات تفاهم واتفاقين

كتب:

محمد عزالدين
12:51 م | السبت 29 يناير 2022
الرئيس السيسي ونظيره السنغالي

الرئيس السيسي ونظيره السنغالي

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره السنغالي ماكي سال، مراسم توقيع مذكرات التفاهم المشتركة بين مصر والسنغال، وذلك في قصر الاتحادية اليوم السبت.

3 مذكرات تفاهم

وشملت مذكرات التفاهم التي وقعها الرئيسان:

- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية ووزارة النفط والطاقة السنغالية.

- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الآثار بين المجلس الأعلى للآثار المصري ومتحف الحضارات الأفريقية التابع لوزارة الثقافة السنغالية.

- مذكرة تفاهم للتعاون ف المجال الثقافي بين وزارة الثقافة المصرية ووزارة الثقافة السنغالية.

ووقع الرئيسان المصري والسنغالي اتفاقين، هما: 

- اتفاق تعاون بين الحكومة المصرية والسنغالية في مجال الرياضة.

- اتفاق تعاون بين الحكومة المصرية والسنغالية للإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والمهمة.

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