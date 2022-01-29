السيسي ونظيره السنغالي يشهدان التوقيع على 3 مذكرات تفاهم واتفاقين
كتب:
محمد عزالدين
12:51 م | السبت 29 يناير 2022
الرئيس السيسي ونظيره السنغالي
شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره السنغالي ماكي سال، مراسم توقيع مذكرات التفاهم المشتركة بين مصر والسنغال، وذلك في قصر الاتحادية اليوم السبت.
3 مذكرات تفاهم
وشملت مذكرات التفاهم التي وقعها الرئيسان:
- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية ووزارة النفط والطاقة السنغالية.
- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الآثار بين المجلس الأعلى للآثار المصري ومتحف الحضارات الأفريقية التابع لوزارة الثقافة السنغالية.
- مذكرة تفاهم للتعاون ف المجال الثقافي بين وزارة الثقافة المصرية ووزارة الثقافة السنغالية.
ووقع الرئيسان المصري والسنغالي اتفاقين، هما:
- اتفاق تعاون بين الحكومة المصرية والسنغالية في مجال الرياضة.
- اتفاق تعاون بين الحكومة المصرية والسنغالية للإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والمهمة.