السيسي ونظيره السنغالي يشهدان التوقيع على 3 مذكرات تفاهم واتفاقين

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره السنغالي ماكي سال، مراسم توقيع مذكرات التفاهم المشتركة بين مصر والسنغال، وذلك في قصر الاتحادية اليوم السبت.

3 مذكرات تفاهم

وشملت مذكرات التفاهم التي وقعها الرئيسان:

- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية ووزارة النفط والطاقة السنغالية.

- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الآثار بين المجلس الأعلى للآثار المصري ومتحف الحضارات الأفريقية التابع لوزارة الثقافة السنغالية.

- مذكرة تفاهم للتعاون ف المجال الثقافي بين وزارة الثقافة المصرية ووزارة الثقافة السنغالية.

ووقع الرئيسان المصري والسنغالي اتفاقين، هما:

- اتفاق تعاون بين الحكومة المصرية والسنغالية في مجال الرياضة.

- اتفاق تعاون بين الحكومة المصرية والسنغالية للإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والمهمة.