قبل قرار «المركزي».. أسعار الفائدة على الشهادات في 5 بنوك

ينتظر آلاف المصريين قرار البنك المركزي البت في أسعار الفائدة خلال شهر مارس 2022، وذلك من قبل لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، والذي سيتمّ النظر فيه وفقًا لقواعد المركزي كل 3 أشهر، إذ أعلنت لجنة السياسات النقدية فى منتصف شهر ديسمبر الماضي تثبيت سعر الفائدة للمرة التاسعة، وقد استقر عائد الإيداع والإقراض عند 8.25% و9.25%

ويترقب المواطنين البحث عن الاستثمار في شهادات الاستثمار والادخار في البنوك بهدف الحصول على عائد شهري مرتفع من أسعار الفائدة.

وتستعرض «الوطن» أسعار الفائدة في 7 بنوك مصرية تتيح أعلى شهادات ادخارية:

بنك ناصر الاجتماعي

فى المركز الأول، بنك ناصر الاجتماعي يعتبر طرحه أكبر شهادة ادخارية على مستوى القطاعات المصرفية في مصر، شهادة زاد الخير بنسبة فائدة 13% سنويًا وهي شهادة استثمارية اجتماعية، تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، للعمل كهبة مشروطة.

بنك مصر

ويقدم بنك مصر استثماراته في 9 شهادات ادخارية بقيمة سعر فائدة شهرية تبدأ من 11%، ولمدة 3 سنوات، وهي شهادة القمة، ويتم صرف سعر الفائدة الخاصة بها سنويًا بنسب ثابتة ودورية صرف العائد شهريًا، وتبدأ قيمتها من 1000 جنيه.

بنك الإسكندرية

يقدم بنك الإسكندرية 3 شهادات استثمارية، أهمها شهادة «إليكس ستار» ذات العائد الثابت، إذ يتمتع العميل بعائد ثابت طوال مدة الشهادة والشهادة بسعر الفائدة 11% والشهادة متوفرة بمختلف العملات المحلي والأجنبي.

البنك الأهلي المصري

ومن ضمن البنوك الأعلى سعر فائدة في القطاع المصرفي بالنسبة للشهادات الادخار شهادة أمان المصريين في البنك الأهلي المصري، بسعر فائدة 13% سنويا، وتبدأ قيمة شرائها من 500 جنيه، ويمكن مضاعفتها إلى 25 ألف جنيه، محدداَ مدة فتح الشهادة بـ3 سنوات.

البنك العقاري المصري

ويدخل في منافسة القطاع المصرفي البنك العقاري المصري، إذ يقدم أعلى عائد لشهادات الاستثمار في البنوك بعائد ثابت متنوع يتراوح بين 11% سنويًا ويصرف شهريًا، كما يقدم نوع آخر من الشهادات بعائد 11.25% سنويًا، ويصرف كل 3 أشهر أو سنويًا.