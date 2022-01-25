شروط ومستندات قرض الموظفين من بنك ناصر.. قسَّط على 10 سنين

يكثف القطاع المصرفي جهوده لتوفير الخدمات المالية للمواطنين، ومن بين البنوك بنك ناصر الاجتماعي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، إذ يقدم قروض مالية لتمويل مشروعات استثمارية لموظفي القطاعين الحكومي والخاص بفائدة 8.5% لمدة 10 سنوات.

ونشر البنك، في كتاب دوري، تفاصيل تمويل المشروع الاستثماري بضمان المرتب الوظيفي والشروط، ويستعرض «الوطن» تفاصيل القرض الاستثماري للموظفين، الذي يستهدف تمويل المشروعات الاستثمارية لموظفي الحكومة والقطاع الخاص وأصحاب المعاشات وورثة المعاشات وأصحاب الأوعية الإدخارية.

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شروط منح القروض الاستثمارية

يتم حساب قيمة الراتب أو المعاش بنسبة عبء دين 75%.

سعر الفائدة: الأسعار المعلنة تتغير وفقا لآليات سوق العمل المصرفي وحاليا الفائدة 8.5%.

يتم حساب نسبه 1.5% مصاريف إدارية من قيمة التمويل وتسدد نقدا.

مدة منح القرض الاستثماري تصل إلى 10 سنوات.

يتم احتساب غرامات التأخير بنسبة 1.5% شهريا من قيمة القسط الشهري.

الضمانات المطلوبة للتمويلات النقدية

أصحاب المرتبات: تحويل مرتب العميل أو قيمة القسط الشهرى مع تقديم ضامن من العاملين من جهة حكومية أو وثيقة مخاطر عدم السداد والتأمين على حياة العميل بكامل المدة والمديونية.

أصحاب المعاشات: تحويل المعاش على البنك وفقا للضمانات السابقة.

ورثة المعاشات: تحويل حصة وريث المعاش على البنك وتقديم وثيقة مخاطر عدم السداد والتأمين على حياة العميل بكامل المدة والمديونية.

العاملين بالقطاع الخاص المؤمن عليهم: تقديم إقرار من طالب التمويل بالسداد النقدي مع تقديم تعهد بتحويل مرتب 2 من الضامنين تحت الطلب من جهة حكومية.

أصحاب الودائع الإدخارية: تقديم إقرار من طالب التمويل بالسداد النقدي، وتجميد وديعة بكامل قيمة المديونية طوال فترة السداد، مع تقديم إقرار بالموافقة من العميل بالخصم من الوديعة وعائدها دون الرجوع إليه.

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المستندات المطلوبة