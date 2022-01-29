ضبط 3 عناصر إجرامية غسلوا 7 ملايين جنيه من الاتجار في المواد المخدرة 

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 3 عناصر إجرامية غسلوا 7 ملايين جنيه من الاتجار بالمواد المخدرة، في 3 محافظات.

ووفق بيان أصدرته وزارة الداخلية، اليوم السبت، فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي «الأمن الوطنى والأمن العام»، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ثلاثة أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية ومحبوس على ذمة إحدى القضايا، مقيمين بنطاق محافظات «القاهرة – الجيزة - القليوبية»؛ لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة.

غسل أموال المخدرات في شراء العقارات والسيارات

وأشار بيان الوزارة، إلى محاولة المتهمين، غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة، عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وقيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات؛ بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، إذ قدرت تلك الممتلكات بـ7 ملايين جنيه تقريبًا.

ضبط 15 كيلوجرام من مخدر الحشيش

كما تمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة، من ضبط «سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة روض الفرج»، حال استقلاله سيارة «ملك والدته» بدائرة قسم شرطة السلام ثان، بحوزته «كمية من مخدر الحشيش وزنت 15 كيلوجراما- مبلغ مالي- هاتف محمول».

بمواجهة المتهم، اعترف بتحصله على المواد المخدرة من أحد الأشخاص بقصد توصيلها لآخر مقابل مبلغ مالي.

وتقدر قيمة المواد المخدرة المضبوطة بنحو 750,000 ألف جنيه.