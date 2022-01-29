مصرع زوجين وإصابة أسرة كاملة باختناق بسبب الدفاية في الإسماعيلية "فيديو"

تسببت الدفايات الكهربائية خلال الساعات القليلة الماضية في مصرع شخص وزوجته في مركز ومدينة فايد، وإصابة أسرة كاملة باختناق في مدينة الإسماعيلية.

ونجا ثلاثة أطفال في الأسرة الأولى من حالة الاختناق لابتعاد الدفاية الكهربائية عنهم، فيما تم نقل جثماني المتوفين إلى ثلاجة مستشفيى القصاصين المركزي لفحصها من قبل مفتش الصحة.

شهود عيان: ماتوا بسبب الاختناق

وكان قد أبلغ أحد جيران المتوفين مرفق إسعاف الإسماعيلية، مساء أمس، بالعثور على الجثتين فاقدين للوعي داخل المنزل، مع عدم وجود أي حركة للجسد، ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بسيارتي إسعاف إلى مكان البلاغ، إلا أنه فور وصول المسعفين تأكد وفاة الشخص وزوجته ووجود الجثامين في حالة تيبس لعدم وجود أي حركة للدم في الجسم منذ أكثر من ساعة.

وقال شهود العيان، إن المتوفى يدعى إسماعيل محمد عثمان، 38 سنة مقيم بالسعدية دائرة مركز فايد، وكان يعمل باليومية، ولديه 3 أطفال، وزوجته ريهام ربيع أبو الحسن، 34 سنة، مشيرين إلى أن آخر ظهور له كان مساء أمس قبل صلاة المغرب، إلا أنه لم يظهر مرة أخرى بسبب برودة الجو.

وانتقل فريق من المباحث الجنائية في مركز شرطة فايد، إلى مكان البلاغ لفحص الجثامين والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، فيما أخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

إصابة أسرة كاملة باختناق

وأصيبت أسرة كاملة في منطقة الشهداء بحي ثان الإسماعيلية مساء أمس، بحالة اختناق جراء إشعال دفاية داخل المنزل تسببت في سحب الأكسجين من المنزل.

وقالت المصادر الطبية إن سيارات الإسعاف نقلت كلا من وفاء غريب محمود، 18 سنة، وآمال عبد الإمام زيدان، 20 سنة، وغريب محمود محمد، 50 سنة، ودنيا غريب محمد، 21 سنة، وجميعهم مقيمون الشهداء، إلى مجمع الإسماعيلية الطبي.

وأشارت المصادر الطبية في مجمع الإسماعيلية الطبي، إلى أنه تم إجراء الإسعافات الأولية للأسرة كاملة، ووضعهم على أجهزة الأكسجين بسبب انخفاض نسبته في الجسم، مشيرة إلي أن كافة الحالات مستقرة وتم خروجها من المستشفى خلال الساعات الماضية.