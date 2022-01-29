حبس عامل لاتهامه بقتل زوجته بالزاوية الحمراء

أمرت نيابة شمال القاهرة، اليوم السبت، بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بقتل زوجته، وطلبت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهم وسرعة التحريات واستدعاء مُجري التحريات لسماع أقواله في الواقعة.

َواستمعت النيابة العامة إلى شهود العيان، وكذلك أهل المجني عليها، وصرحت بدفن المجني عليها بعد الانتهاء من الصفه التشريحية وإعداد تقرير بسبب الوفاة.

ضبط المتهم

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم بقتل زوجته بمنطقة الزاوية الحمراء، ودلت التحريات ان المتهم تعدى بالضرب على المجني عليها وعندما لفظت أنفاسها الأخيرة، قام باستدعاء مغسلة موتى وأخبرها أن زوجته توفيت بسبب معاناتها من مرض الضغط.

وأضافت التحريات ان المغسلة اشتبهت في وجود شبهة جنائية بسبب وجود آثار دماء على جسد المتوفية، ونزلت للشارع بحجة شراء باقي أدوات الغسيل وأخبرت رجال الشرطة بالواقعة.

وتابعت التحريات، أن الزوج هرب عقب نزول المغسلة للشارع، وتم ضبطه في أحد الأكمنة المعدة له.

خلافات زوجية

وأقدم عامل على قتل زوجته بعد التعدى عليها بالضرب المبرح بسبب خلافات زوجية بمنطقة الزاوية الحمراء.

تلقى قسم شرطة الزاوبة الحمراء بلاغا بوجود جثة لسيدة داخل شقة بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص عثر على جثة «أ م»، ربة منزل، وبفحص الجثمان تبين وجود آثار لاعتداء بالضرب المبرح، ودلت التحريات أن الزوج اعتدى عليها بالضرب حتى وقعت على الأرض ولفظت أنفاسها الأخيرة، وجرى تحرير محضر بالواقعة.