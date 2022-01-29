راكب ينسى حقيبته في قطار «الإسكندرية - أسوان».. والأمن يعيدها

فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والإستجابة الفورية لكافة البلاغات التى تتطلب تقديم المساعدة للمواطنين .. فقد تبلغ للخدمات الأمنية المعينة بمحطة سكك حديد أسيوط من (أحد المواطنين) بترك حقيبتة الخاصة سهواً على أحد مقاعد قطار "الإسكندرية - أسوان" عقب نزولة من القطار وبداخلها (مبلغ مالى – بعض المتعلقات الشخصية) على الفور تم إخطار الخدمات الأمنية المعينة لتأمين القطار والتى سارعت بفحص عربات القطار ، حيث تمكنت من العثور على المفقودات الخاصة به.

عقب تقنين الإجراءات تم تسليم المواطن الحقيبة المعثور عليها ومن جانبه توجه بالشكر لرجال الشرطة على الجهد المبذول فى إعادة المفقودات الخاصة به.