غلق وتشميع مركزين للدروس الخصوصية بمدينة بنى سويف

أغلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، اليوم، برئاسة المحاسب هاني الجويلي رئيس المدينة، مركزين للدروس الخصوصية، يداران بدون ترخيص، إضافة إلى عدم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وبحسب بيان لمجلس مدينة بني سويف، قاد علاء الصغير، نائب رئيس المدينة ومسؤول الرخص والأزمات، حملة تم خلالها ضبط مركزين للدروس الخصوصية، حيث تم تشميع السناتر واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وقال البيان إن ذلك يأتي في إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أماكن التجمعات، في إطار تعليمات رئاسة مجلس الوزراء بمجابهة فيروس كورونا.

مواجهة تجمعات الأماكن المغلقة

وقال هانى الجويلى، رئيس مدينة بني سويف، إن هذه الحملات تأتى في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ بني سويف باستمرار متابعة تنفيذ تكليفات رئاسة مجلس الوزراء حيال مخالفات الإجراءات الاحترازية، من خلال العديد من الإجراءات منها مواجهات التجمعات في الأماكن المغلقة، والتأكيد على الالتزام بكل الإجراءات ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات الفيروس.

إزالة ورفع 87 حالة إشغال طريق ببني سويف

وفي سياق أخر نفذت الوحدة المحلية ببني سويف، حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق لرفع إشغالات الطريق العام بعدد من شوارع المدينة، لفرض الانضباط وتيسير الحركة المرورية، واستعادة المظهر الحضاري والجمالي للمدينة.

وأسفرت الحملة عن رفع وإزالة 87 حالة إشغال للطريق العام وتعدي على الأرصفة، وقد تنوعت بين إشغالات المقاهي والكافيهات وبروز المحال المخالفة والأسواق العشوائية، فيما تم التحفظ على كراسي وطاولات بلاستيكية وحوامل حديدية وغيرها؛ لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.