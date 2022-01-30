سعر الدولار اليوم الأحد 30-1-2022 في البنوك المصرية

تمكّن سعر الدولار الذي تقارن به العملات الأخرى حول العالم، أن يسجل حالة من التباين في جميع البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، وذلك بعد أن سجل حالة من الاستقرار خلال الفترة الماضية، وعليه فإن الكثير من المواطنين يحرصون على متابعة أخباره بشكل مستمر، إذ أنَّه العملة الأكثر انتشارًا حول دول العالم والمسيطر على حركة التجارة حول العالم.

ومن منطلق تقديم الخدمات الإخبارية اليومية، نرصد في التقرير سعر الدولار في البنوك المختلفة والعاملة في القطاع المصرفي المصري، وفق آخر تعاملات وردت اليوم الأحد الموافق 30 يناير 2022 في البنوك والتي جاءت كالتالي:

سعر الدولار في البنوك المصرية

في البداية سجل اليوم الأحد سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 15.66جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، كما وصل سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي إلى 15.68 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، كما وصل اليوم إلى نحو 15.64جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع في بنك مصر، وسجل سعر الدولار في بنك عودة نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

أما عن سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 15.64 جنيه للشراء، ونحو 15.74 جنيه للبيع، وعن سعره في البنك التجاري الدولي CIB، فنجد أنه سجل قيمة تصل لنحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وبالنسبة لسعر الدولار في المصرف المتحد فسجل نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

وفي إطار اهتمام الكثير بمعرفة سعر الدولار في البنك المركزي فقد وصل اليوم إلى 15.66جنيه للشراء، و15.75جنيه للبيع، وسجل نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي، وعن سعره في بنك الإسكندرية، فنجد أنه سجل سعر وصل إلى نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

وأخيرًا في المصرف الإماراتي أبو ظبي الإسلامي، وصل سعر الدولار إلى نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.