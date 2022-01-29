وظائف في بنكي المشرق وأبوظبي الإسلامي.. الشروط وطريقة التقديم

أعلن بنك المشرق ومصرف أبو ظبي الإسلامي، عبر الموقع الرسمي لكل منهما عبر منصة «لينكد إن»، حاجتهما لشغل عدد من الوظائف الشاغرة والمتاحة بهما، شريطة استيفاء عدد من الشروط، على أن يكون التقديم من خلال الموقع الرسمي عبر المنصة السابق ذكرها.

وظائف بنك المشرق

وكشف بنك المشرق عن حاجته لوظيفة مساعد مدير الامتثال والعقوبات (العمل عن بعد) بمركز التميز في مصر، ووظيفة مسؤول وحدة العلاقات الحكومية بمركز التميز المصري.

شروط وظيفة مساعد مدير الامتثال - العقوبات

وأوضح البنك ضرورة توافر عدد من الشروط في المتقدمين لوظيفة مساعد مدير الامتثال - العقوبات، وهي:

- خبرة من 5 لـ 8 سنوات ذات صلة بالأعمال المصرفية وأنظمة العقوبات.

- معرفة وفهم العقوبات الدولية.

- خبير أنظمة يتمتع بمعرفة متقدمة بتقارير MS Excel وتقارير Business Object (BO) والأنظمة المصرفية.

- يجيد استخدام الكمبيوتر ويتقن اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.

- مهارات عرض جيدة.

- نهج فعال ومنطقي لحل المشكلات.

- المعرفة في PL / SQL / MSSQL

شروط وظيفة مسؤول وحدة العلاقات الحكومية

وذكر البنك ضرورة توافر عدد من الشروط في المتقدمين لوظيفة مسؤول وحدة العلاقات الحكومية، وهي:

- فهم طريقة عمل Flex cube و ETL و EDMS و BPM و TMS و Omni .. إلخ.

- التفريق بين أنواع أوامر المحكمة مثل: الاستفسار والتجميد والأوامر المجمدة وقضايا الميراث واستفسارات الشرطة.

- فهم مخاطر الاستجابة المتأخرة / اتخاذ إجراء ضد إشعارات المنظمين.

- تعاون مع الفريق وكن في حالة تأهب.

- معرفة جميع العمليات الحكومية والوظيفية ذات الصلة.

- يجب أن يمتلك صاحب العمل أيضًا مهارات اتصال ممتازة ومهارات التعامل مع الآخرين.

- القدرة على التعامل مع الضغط.

- محو الأمية الحاسوبية، يجب أن يكون على دراية جيدة بحزم مايكروسوفت أوفيس.

وظائف مصرف أبوظبي الإسلامي

كما أعلن المصرف الإماراتي أبو ظبي الإسلامي عن حاجته لموظفين للعمل داخل فروع المؤسسة المالية في مصر لشغل وظيفة رئيس قسم التحويل المركزي والخدمات المالية ووظيفة وكيل / موظف مبيعات مباشر - تمويل شخصي على أن يكون الدوام كامل منمقر البنك وليس عن بعد، وتأتي تفاصيل الوظائف على النحو التالي:

شروط وظيفة وكيل / موظف مبيعات مباشر

وحدد البنك شروط القبول في وظيفة وكيل / موظف مبيعات مباشر، كالتالي:

- تحقيق الأهداف الشهرية المحددة.

- إقامة علاقة قوية مع الشركات ذات السمعة الطيبة في المنطقة المخصصة.

- متابعة الشركات المشفرة للحصول على المزيد من الأعمال.

- الالتزام بتحقيق أهداف المبيعات المحددة.

- الاتصال والمتابعة لجميع إدارات البنك لإنهاء جميع قروض السيارات / القروض الصغيرة والمتوسطة الحجم.

- 1 سنة خبرة على الأقل ويفضل أن يكون ذلك في صناعة الخدمات المالية أو صناعة ثقافة المبيعات القوية الأخرى.

شروط وظيفة رئيس قسم التحويل المركزي والخدمات المالية

وذكر البنك أن شروط القبول في وظيفة رئيس قسم التحويل المركزي والخدمات المالية، كالتالي:

- فهم جيد جدا للقضايا المحاسبية والمالية والاقتصادية.

- مهارات محاسبية ومراجعة قوية.

- القدرة على التعرف على المعاملات غير النظامية.

- معرفة جيدة بمختلف المجالات والمنتجات المصرفية.

- الوعي القوي باللوائح النقدية المحلية.

- مهارات إدارية وتواصلية وشخصية وتحليلية ممتازة

- إجادة اللغة الإنجليزية.

- مهارات حاسوبية قوية.