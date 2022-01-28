رئيس «صحة النواب»: الجرعة التعزيزية تحمي الحاصلين عليها من الإصابة الشديدة

أكد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية، التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الإصابة بمتحور أوميكرون في المراحل البسيطة، تؤدي إلى تكوين أجسام مضادة ضد الوباء، تصل لـ3 أشهر: «الجسم بيعمل أجسام مضادة، لكنها تكون متوسطة مع الاصابة الشديدة، وعلى الأقل بتعمل أجسام مضادة لمدة 3 شهور، نأمل أن يؤدي أوميكرون إلى حدوث المناعة المجتمعية (مناعة القطيع) وسيكون ذو تأثير خفيف».

وأضاف رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، في تصريحات لـ«الوطن»، أن جميع الحاصلين على لقاح كورونا، خاصة الحاصلين على الجرعة التعزيزية تكون إصابتهم بسيطة، لافتا إلى أن بعض المواطنين الذين حصلوا على اللقاح الصيني من فترة طويلة، ولم يحصلوا على الجرعة التعزيزة الثالثة، تكون إصابتهم بأوميكرون متوسطة، خاصة أصحاب المناعة الضعيفة، أو المصابين بفيروسات أخرى.

نأمل أن يؤدي أوميكرون إلى مناعة القطيع

أوضح حاتم، أن التوقعات الفترة المقبلة بشأن المرض وفيروس كورونا، نشير إلى أن مصر تشهد بداية الموجة الخامسة، والحالات في زيادة، لافتا إلى أنه متوقع استمرار زيادة الإصابات لمدة شهر مقبل.

الأمل في الالتزام بالاجراءات الاحترازية

ولفت إلى أن الأمل في الالتزام بالاجراءات الاحترازية المشددة، للوقاية من فيروس كورونا، والالتزام بارتداء الكمامة طوال فترة التواجد خارج المنزل، وكذلك السرعة للحصول على لقاح كورونا في أقرب وقت لمن لم يحصل، والاهتمام بتطبيق التباعد الاجتماعي، وضرورة الاهتمام بالتغذية الصحية، وعدم تناول أي أدوية أو عقاقير دون استشارة الطبيب، منعا لحدوث أي مضاعفات.