برج السرطان حظك اليوم السبت 29-1-2022 مهنيا وعاطفيا

صفات كثيرة تتميز بها أنثى برج السرطان ولكن أهم ما يميزها هو أنها تتصف بحدسها القوي، وتتبعه لأبعد الحدود وتميل إلى تصديق البديهيات، وكثيراً ما تستخدم الكلمات التي تدل على شعورها، كما أنها تهوى قضاء الوقت في منزلها للحصول على عزلة طويلة بعد قيامها بالعمل للاستمتاع بالهدوء والراحة.

برج السرطان حظك اليوم الأربعاء عاطفيا

وفقا لخبيرة الأبراج عبير فؤاد، فإنها تخبر مولود برج السرطان أن الفلك يطالبه بالصبر في علاقته بمن يحب أو بشريك حياته.

برج السرطان حظك اليوم الأربعاء مهنيا

أما على المستوى المهني، فتنصح خبيرة الأبراج مولود هذا البرج بأن القمر في مواجهة برجة وعليه أن يحذر التسرع في توقيع العقود والأوراق وكن ملتزما.

الحب في حياة أنثى السرطان

لا تقع صاحبة برج السرطان بسهولة في الحب فهي تفكر مليا قبل الإقدام على تلك الخطوة، إذ أنه يعرف عنها أنها أنثى تتروى كثيراً قبل أن تقع في الحب، ورغم ذلك فإنها تقع ولا تعرف التراجع في مجرد السماح لأحد بالتسلل لقلبها كما أنها حبيبة وزوجة مخلصة وصبورة لأبعد الحدود لذا يفضلها أغلب أصحاب الأبراج الأخرى.

وتحرص سيدة السرطان على أن تعيش مع الشريك في أجواء من الرومانسية فهي تحب الرومانسية كثيراً وتحب تلقي الهدايا والزهور وأيضاً عبارات الحب من شريكها، وعليه يجب أن يعي جيدًا شريك هذا البرج لمتطلباته فرغم بساطتها إلا أنها خط أحمر بالنسبة له كونها تشكل لها أمراً ضرورياً لتغذية الحب لديها.

رجل السرطان

أما رجل السرطان فصفاته تأتي عكس أنثى هذا البرج التي تميل للرومانسية، فهو رجل يميل إلى التوتر والعصبية، كما يفضل أحياناً الابتعاد عن الآخرين والبقاء وحيداً والانطوائية ولذا من الصعب أن ينجح ثنائي من نفس البرج في تكوين علاقة جادة.

كما يملك المولود الذكر لهذا البرج شخصية غامضة، وليس من السهل فهمه ومعرفة أفكاره، حيث إن التعامل معه قد يكون صعباً، ويحتاج إلى مجهود للقدرة على الاقتراب منه، وكسب ثقته ومحبته.

مشاهير برج السرطان

وعن أبرز مشاهير برج السرطان الأميرة ديانا الملاكم مايك تايسون والزعيم الجنوب إفريقي الراحل نيلسون مانديلا والمطربة الجزائرية وردة المطربة والفنان المصري هاني سلامة والفنانة غادة عبد الرازق والممثل والمخرج الشهير سلفستر ستالون والفنان أحمد عدوية.