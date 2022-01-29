مسلسل «لعبة نيوتن» لـ منى زكي الأكثر مشاهدة في مصر عبر منصة «نتفليكس»

يتصدر مسلسل «لعبة نيوتن» قائمة الأكثر مشاهدة عبر منصة «نتفليكس» في مصر، بعد مرور أكثر من شهرين على عرضه على المنصة الأمريكية الشهيرة.

وحصد مسلسل لعبة نيوتن، من إنتاج شركة «ميديا هب سعدي – جوهر»، العديد من الجوائز خلال الفترة الماضية، من عدد من المهرجانات المهمة، وفازت عنه بطلة المسلسل منى زكي، بجائزة أفضل ممثلة درامية في عام 2021، عن دورها في المسلسل.

مسلسل لعبة نيوتن بطولة منى زكي

ويتتبع مسلسل «لعبة نيوتن» رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما على الأراضي الأمريكية، ولكن تتعقد المغامرة شيئًا فشيئًا وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وجرى تصوير أحداث المسلسل ما بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية الأصلية للمخرج تامر محسن، في دراما رمضان 2021.

وحصد مسلسل «لعبة نيوتن»، نصيب الأسد من جوائز حفل «دير جيست»، وفازت منى زكي بجائزة أفضل ممثلة، وحصل المسلسل على جائزة أفضل عمل درامي تلفزيوني، كما فاز الفنان سيد رجب، بجائزة عن دوره في نفس المسلسل، وحصل الفنان محمد فراج، على جائزة عن دوره، ونالت الفنانة الشابة مايان السيد، جائزة أفضل ممثلة صاعدة، وحصل تامر محسن مخرج المسلسل على جائزة أفضل مخرج.

مسلسل «لعبة نيوتن»

مسلسل «لعبة نيوتن» بطولة منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، وأسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، ورشة السيناريو والحوار الكتاب مها الوزير، سمر عبدالناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، تأليف وإخراج تامر محسن.