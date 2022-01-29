نصائح للحفاظ على ميزانيتك في معرض الكتاب 2022.. «لا تخدعك الدعاية»

انطلقت فعاليات معرض الكتاب في دورته الـ53، يوم 27 يناير الجاري، وتستمر حتى 7 فبراير المقبل، ويحتوي المعرض على وجبة دسمة من الكتب المختلفة ما بين الأدبية والعلمية والاجتماعية والدينية.

وحتى لا تتعرض للإسراف في شراء الكتب، وإنفاق ميزانية الشهر بالمعرض، تقدم لك «الوطن» في السطور التالية، أبرز النصائح للحفاظ على ميزانيتك خلال وجودك في معرض الكتاب، وفقًا لما صرح به الكاتب عمارة محمد في تصريحات لـ«الوطن» أحد الكتاب المشاركين في معرض الكتاب.

المرة الأولى لمعرض الكتاب جولة حرة فقط

- إذا كانت هذه أول زيارة لـ «معرض الكتاب»، يجب أن تعرف تقسيمة المعرض وحجمه، وتجدها متوفرة على موقع المعرض عبر الإنترنت، بما فيها الأجنحة ودور النشر المشاركة وأبرز الكتب.

- المرة الأولى للذهاب إلى معرض الكتاب، اعتبرها جولة، لا تقم بشراء أي شيء؛ فقط تجول بين الأجنحة، وتعرف على دور النشر والفعاليات الموجودة.

- احضر معك ورقة وقلم، أو سجل على الهاتف الذكي، الكتب التي لفتت انتباهك خلال المرة الأولى لزيارة المعرض.

حدد الكتب التي تريدها

- حدد الكتب التي ترغب في شرائها، وضع قائمة لما ترغب، اسأل عن أسعارها في دار النشر خارج المعرض، ثم تصفح الأسعار داخل المعرض؛ لمعرفة ما إذا كانت هناك خصومات أم لا.

- إذا لفت انتباهك كتاب معين، فلا تشتريه من المكتبة الأولى، يمكنك أن تتجول في المكتبات، ومعرفة سعر الكتاب، وقم بشرائه من الأرخص.

- على الرغم من أن كثير من دور النشر تضع السعر على الكتاب، فأنه يمكنك أن تتفاوض، خاصة إذا كنت تقوم بشراء أكثر من كتاب.

- حاول البحث عن الكتب التابعة للهيئة العامة للكتاب، ويوجد الجناح المخفض لدور النشر، وتجد هناك خصومات كبيرة، وعدد كبير من الكتب المتنوعة.

اختيار الكتب

- معرض الكتاب من الأماكن الواسعة التي يستغرق التجول فيها مدة طويلة، وإذا كانت الميزانية التي خصصتها للكتب فقط، فيمكنك إحضار الطعام من المنزل، ولا تنسَ المشروبات الخفيفة.

- لا تختر الكتب بناءً على آراء الآخرين؛ فهذا الأمر نسبي، ومن الممكن أن تجدها بلا قيمة.

- لا تنخدع في دعاية دور النشر الخاصة بالخصومات، أو الكتاب، أو حفلات التوقيع، فقط حدد الكتب التي تريدها والتزم بالقائمة.

- لا تجعل اهتمامك ينصب على ألوان أغلفة الكتب، أو جودة الورق فقط؛ بل يجب أن تهتم بالطبعات المعتمدة والمحققة.