إخماد حريق داخل شقة بالمنيا نتيجة انفجار اسطوانة بوتاجاز

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة المنيا من السيطرة على حريق اندلع في إحدى الوحدات السكنية بمنطقة الحي الرابع في مدينة المنيا الجديدة، مساء اليوم السبت، وتبيّن أن الحريق نتج عن انفجار اسطوانة بوتاجاز، ولم يسفر عن أية أضرار أو إصابات بشرية.

بلاغ بانفجار اسطوانة بوتاجاز

تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا، إخطاراً من غرفة عمليات النجدة، بانفجار اسطوانة بوتاجاز داخل وحدة سكنية بالحي الرابع بمدينة المنيا الجديدة، مما أدى إلى اشتعال حريق دخل الشقة محل البلاغ.

إخماد حريق بوحدة سكنية بالمنيا الجديدة

انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحريق، وبالمعاينة تبيّن انفجار اسطوانة بوتاجاز بإحدى الوحدات السكنية، دون أي إصابات، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم للعرض على النيابة لمباشرة التحقيق فى الواقعة.

السيطرة على حريق داخل محل شهير بالجيزة

وفي وقت سابق، تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الجيزة من إخماد حريق داخل محل شهير بمنطقة شارع الوحدة بإمبابة دون وقوع إصابات، وتم إخطار اللواء علاء فاروق، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق داخل محل شهير بإمبابة، وعلى الفور أمر اللواء جابر بهاء، مدير الحماية المدنية بالجيزة، بالدفع بسيارتي حماية مدنية لإخماد الحريق، وتم فرض كردون أمني لمنع امتداد الحريق إلى العقارات المجاورة.

وتبين من التحريات أن الحريق بأحد فروع سلسلة محلات شهيرة بشارع الوحدة، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

اندلاع حريق داخل شقة سكنية بسوهاج

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطاراً من مأمور مركز شرطة جزيرة شندويل، بورود بلاغ بنشوب حريق في شقة بناحية بندر جزيرة شندويل بدائرة المركز، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتبين نشوب الحريق في شقة بالطابق الثاني بعقار ملك «مجدي»، 61 سنة، مهندس زراعي بالمعاش، يقيم بذات الناحية.

وتم الدفع بعدد 2 سيارة إطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات، وأقر المذكور بمضمون ما تقدم، ورجح أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي، وأضاف باحتراق بعض المنقولات المنزلية، ونفى الشبهة الجنائية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.