حسن شاكوش يقترب من العودة للغناء بعد السماح لثلاثي المهرجانات

بدأت نقابة المهن الموسيقية، في فتح صفحة جديدة مع عدد من مؤديي أغنيات المهرجانات، من أجل لم شملهم وضمهم تحت مظلتها برعاية الفنان هاني شاكر، ولعل أبرزهم حسن شاكوش صاحب الأزمة الشهيرة مع مجلس النقابة، الذي اشترط بدوره، تقديم «شاكوش» اعتذارا رسميا وعلنيا، لـ«عازفي الإيقاع» بمقر النقابة، بحضور العازف سعيد الأرتيست.

موزة وعنبة والتيخا.. أول العائدين للغناء

كانت «الوطن»، نشرت في تقارير لها، عودة عدد من مؤديي المهرجانات للغناء، بعد أن كان جرى شطبهم، ومنعهم من الغناء، وسحب تصريحهم السنوي، وهم ثلاثة «موزة وعنبة وحمو التيخا» مع تغيير أسمائهم، والعودة لأسمائهم الحقيقية.

وعلمت «الوطن» من مصادرها، أن خلال الأيام المقبلة، سيجرِ فتح صفحة جديدة مع عدد من المؤديين، منهم «مسلم وكزبرة وحنجرة» بشرط تقديم مستندات آداء الخدمة العسكرية، وتجاوز اختبار الصوت.

وأشارت المصادر، إلى أن هناك اتفاقات بين عدد من أعضاء الجمعية العمومية مع الفنان هاني شاكر ومؤدي المهرجانات حسن شاكوش، بأن يقدم اعتذارا رسميا وعلنيا، بحضور عدد من عازفي الإيقاع بمقر النقابة، على رأسهم العازف الكبير سعيد الأرتيست، بعد أزمته التي افتعلها مع الفنان رضا البحراوي.

كمال وحمودة يسعيان لحل مشكلة حسن شاكوش

كان «شاكوش»، سخر من عازفي الإيقاع، وقال «لو رب البيت طبال بنته بتطلع رقاصة»، وهو ما جعل الإيقاعيين يقرروا الاعتصام بمقر نقابة الموسيقيين، وعدم إنهاء اعتصامهم إلا مع إيقاف حسن شاكوش، وقررت النقابة شطب الأخير، وسحب تصريح الغناء السنوي.

جدير بالذكر بحسب مصادرنا، أن ابرز الفنانين الذين تدخلوا من أجل حل مشكلة حسن شاكوش مع النقابة، هما عمر كمال وعبدالباسط حمودة، إذ تحدث الثنائي مع أعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية لتسوية الأمر معها من أجل عودة «شاكوش» للغناء.