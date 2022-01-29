الأرصاد تنشر صورا صادمة لآثار العواصف الثلجية.. لن تصدق ماذا فعلت في 5 دول

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية منذ قليل، صورا توضح الآثار الناجمة عن العواصف الثلجية التي أثرت على أجزاء عديدة من البحر المتوسط الأسبوع الماضي، موضحة أن تلك العواصف، أدت إلى اضطرابات في دول «اليونان، تركيا، ليبيا، فلسطين، لبنان، الأردن، وإيران».

حالة الطقس في مصر الأسبوع الماضي

وأطلقت الأرصاد الجوية، تحذيرات شديدة اللهجة بشأن حالة الطقس المتوقعة على كافة أنحاء مصر، الأسبوع الماضي، وشهدت الأجواء مزيدا من الانخفاض في درجات الحرارة، إضافة إلى حدوث تقلبات جوية سريعة وحادة، تتمثل في سقوط أمطار متفاوتة الشدة ونشاط للرياح وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على شمال البلاد، وتساقط الأمطار على السلوم في الساعات الأولى من الصباح، وتقدمت تدريجيا لتشمل الساحل بأكمله، وصاحبها تساقط لحبات البرد، وصلت إلى الدلتا، وامتدت للقاهرة، مع تساقط أمطار على شمال الصعيد.

تأثر مصر بالثلوج

ونوهت الأرصاد في بيان تحذيري سابق لها، بتساقط الثلوج على مرتفعات كاترين وجبال البحر الأحمر، وساد طقس شديد البرودة على الأنحاء كافة، وزاد الإحساس ببرودة الطقس نشاط الرياح الذي وصل إلى 45 كم / س، كما ارتفعت الأمواج على سطح البحر المتوسط إلى 5 أمتار.

غطاء ثلجي كثيف على دول شرق حوض البحر المتوسط

كما نشرت الأرصاد الأسبوع الماضي، صورة للغطاء الثلجي الكثيف، الذي تعرضت له دول شرق حوض البحر المتوسط، ما نتج عنه تساقط ثلوج كثيفة على بعض الدول العربية، موضحة أنه في النصف الثاني من يناير 2022، وصلت تدفقات جوية شديدة البرودة متجهة جنوباً من القطب الشمالي إلى أقصى شرق حوض البحر المتوسط، ما أدى إلى تساقط ثلوج كثيفة في تركيا ولبنان وسوريا.