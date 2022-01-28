الأرصاد: تسمية العواصف بأسماء نساء عشان «متقلبة المزاج» (فيديو)

علقت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، على إطلاق بعض الأسماء النسائية على المنخفضات الجوية والعواصف والأعاصير، قائلة: «كانت البداية تسمية الأعاصير مش المنخفضات الجوية، ووضعت كذا قاعدة لتسمية الأعاصير، ومعظمها لأسماء سيدات، لأن الأعاصير بتكون متقلبة المزاج مثل السيدات، وكانت التسمية بالسابق بأسماء البرلمانيين والحقوقيين ثم قادة الدول».

تأثر المحافظات بالصقيع

أضافت «إيمان»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «مصر تستطيع»، المعروض على شاشة «dmc»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، اليوم الجمعة، أن بعض المحافظات تشهد صقيعا على المزروعات، ويكون عبارة عن طبقة خفيفة من الثلوج، تتكون على أوراق الأشجار والمزروعات والنباتات، بسبب انخفاض درجة الحرارة الصغرى، التي تقترب من الصفر تقريبًا.

ونوهت إلى أن أكثر المحافظات تأثرا بالصقيع كانت محافظات شمال الصعيد مثل: الفيوم وبني سويف والمنيا، ووصل أحيانا إلى الأقصر، لافتة إلى أن منطقة وسط سيناء شهدت سقوطا للصقيع والثلوج، نظرا لكونها مناطق جبلية ومرتفعة.

تساقط الثلوج على كاترين لمدة 3 أيام

أشارت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد، إلى أن مدينة سانت كاترين شهدت تساقطا للثلوج لمدة 3 أيام، حيث وصلت درجات الحرارة العظمى هناك إلى 3 تحت الصفر، بسبب الجبال الشاهقة، التي يصل ارتفاعها إلى أكثر من 1000 متر، لافتة إلى أنه كلما ابتعدنا عن سطح الأرض كلما كانت تقل درجة الحرارة.

وأوضحت أن الطقس ليلا شديد البرودة، رغم تحسن الأحوال الجوية صباحا، فمجرد غياب أشعة الشمس تنخفض درجات الحرارة تدريجيا، حيث تسجل الصغرى 8 درجات مئوية، لكن فترة النهار تكون أفضل حالا مع سطوع أشعة الشمس في معظم فترات اليوم، وتحسن الأحوال الجوية بشكل نسبي.

توقعات بسقوط أمطار غدا

وأفادت إيمان شاكر، بأن الحرارة العظمى سجلت 16 درجة، وتشهد ارتفاعا مقارنة بأمس بحوالي 3 درجات، بالرغم أن الطقس يعتبر بارد أثناء فترات النهار وشديد البرودة في فترات الليل.

ولفتت إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار غدا، على السواحل الشمالية بنسبة 40%، وتشمل هذه المناطق: السلوم ومرسى مطروح، وهي أمطار خفيفة، كما أن محافظات شمال الوجه البحري، مثل: كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية معرضة لسقوط الأمطار غدا.