أماكن سقوط الأمطار غدا على البلاد.. وتحذيرات من رياح مثيرة للأتربة

بعد حالة من التقلبات الجوية شهدتها البلاد خلال الأيام القليلة الماضية، تمثلت في سقوط أمطار غزيرة ورعدية على مناطق عدة صاحبها تساقط الثلوج وحبات البرد، أعلن خبراء الأرصاد عن تحسن الأحوال الجوية بشكل نسبي هو ما استشعرناه في حالة الطقس خلال الساعات الماضية، إلا أنّ المواطنين ما زالوا يبحثون عن أماكن سقوط الأمطار غدًا.

أماكن سقوط الأمطار غدا

وكشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن أماكن سقوط الأمطار غدًا الأحد، إذ من المتوقع أن تكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 30 إلى 40% تقريبًا على مناطق من السواحل الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

أما بالنسبة لأماكن سقوط الأمطار يوم الاثنين، تكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة.

وتنعدم فرص سقوط الأمطار يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين وفقًا لتوقعات الخبراء، إلا أنّ الفرصة تكون مهيأة مرة أخرى يومي الخميس والجمعة لتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 30 إلى 40% على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة.

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

وبشكل عام، يسود البلاد خلال الفترة المقبلة وفقًا لتوقعات الأرصاد طقس بارد نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية، مائل للبرودة على السواحل الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا على الأنحاء كافة، ويتكون الصقيع في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء، كما تتكون الثلوج على مرتفعات سانت كاترين.

ويسود البلاد غدًا نشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة، تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

ويستمر نشاط الرياح بدءًا من يوم الاثنين على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وتمتد يومي الخميس والجمعة لتشمل مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري.

درجات الحرارة غدًا في مصر

القاهرة 16 08

الإسكندرية 16 10

وادي النطرون 16 08

طنطا 16 08

شبين الكوم 16 08

دمنهور 16 08

بلطيم 16 08

مطروح 15 08

السلوم 15 08

سيوة 16 03

بورسعيد 17 08

دمياط 17 08

الزقازيق 16 08

المنصورة 16 08

الإسماعيلية 17 07

السويس 17 08

العريش 17 08

رفح 17 08

رأس سدر 17 10

نخل 15 01

نويبع 17 11

طابا 15 10

كاترين 11 02-

الطور 18 09

شرم الشيخ 19 13

الغردقة 19 11

مرسى علم 20 10

الفيوم 17 05

بني سويف 17 05

المنيا 17 05

أسيوط 17 05

سوهاج 17 05

قنا 17 06

الأقصر 18 07

أسوان 19 08

إدفو 19 07

أبو سمبل 18 07

الوادي الجديد 19 04

شلاتين 22 11

أبو رماد 21 11

حلايب 20 12

رأس حدربة 20 11