استشاري طب الحالات الحرجة: الفيروس الجديد ما زال موجودا في الخفافيش

قال الدكتور حاتم سليمان، استشاري طب الحالات الحرجة، إن فيروس «نيوكوف NeoCoV» الجديد الذي أعلنت عنه الصين كونه يأتي من الخفاش جاء وفق دراسة أخيرة لم يتم مراجعتها بشكل بحثي منظم أو التأكد من معلوماتها، لكن ذلك الفيروس ما زال موجودا في حيوان الخفاش، ولم يوجد دليل حتى الآن على انتشاره بين البشر.

سليمان: علماء الصين اشتبهوا بجينات متشابهة مع فيروس مكتشف من قبل

وأضاف «سليمان»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن ما اشتبه به العلماء الصينيون هو أن أحد الجينات الموجودة على ذلك الفيروس متشابهة مع فيروس الالتهاب الفيروسي للشرق الأوسط الذي ظهر في عام 2012 وأدى إلى وفاة المئات.

وأوضح أن هذا الفيروس ما زال موجودا بين الخفافيش والحيوانات وقد ينقل إلى البشر عبر بعضهم البعض من خلال التعامل غير السليم، «فيه عشرات ومئات الفيروسات بين الحيوانات معروفة وبيتم دراستها وملاحظتها بشكل منظم، وأعتقد مفيش قلق من هذا الفيروس».

من جانبه، أكد الدكتور أيمن الشبيني، أستاذ علم الفيروسات بجامعة زويل، أن الفيروس الجديد الذي تحدث عنه علماء صينيون هو قريب من فيروس ميرس الذي انتشر في عام 2012، وكان معدل انتشاره بطيئا بالمقارنة بفيروس كورونا، ولكنه يجمع بين جينات مارس وكورونا، وما زالت الدراسة قيد البحث والدراسة.

وأشار خلال مداخلة هاتفية له بالبرنامج إلى أن منظمة الصحة العالمية وعندما تصنف الفيروسات تصنفها على حسب قدرتها على الانتشار والتخفي وإصابة أعضاء مختلفة من الجسد وتدهور الحالة الصحية على إثر ذلك، «طالما الفيروس متواجد في حيوانات أو طيور مثله مثل فيروسات كتير مش موجودة».