حظك اليوم برج الحوت السبت 29-1-2022 مهنيا وعاطفيا

تختلف صفات كل برج عن البرج الآخر، حيث يشترك مواليد الأبراج الترابية، في مجموعة من الصفات، كما في الأبراج الترابية والنارية، حيث يهتم قطاع كبير من المطالعين لعلوم الأبراج والفلك، وتوقعات حظك اليوم، التي يقدمها علماء الفلك بصفة يومية، بالإطلاع على توقعات الأبراج له في اليوم الجديد، مما جعلها تحتل مقدمة قوائم البحث عبر المحرك العالمي «جوجل»، وذلك لمطالعة توقعات خبراء الفلك، الخاصة بمواليد كل برج، ومعرفة الحالة المهنية والصحية فضلاً عن الحالة العاطفية في عامهم الجديد، لذا تقدم بوابة «الوطن» لمتابعيها توقعات حظك اليوم والأبراج لمواليد برج الحوت، وفقا لحديث خبيرة الأبراج وعلوم الفلك عبير فؤاد.

برج الحوت

تتميز أمرأة برج الحوت بالقدرة الفائقة على الاحتواء وتقبل شريك الحياة، كما أنها تحرص دائمًا على أن يكون بجانب الأشخاص المقربين منه، بالإضافة إلى امتلاكها القلب الطيب والحنية، النشاط والحيوية المفرطة، والنجاح والاجتهاد وحب العمل، حيث تنتمي إلى مجموعة الأبراج الهوائية، ويقدم خبراء الفلك وعلم الأبراج، عددا من النصائح والتحذيرات، ضمن حظك اليوم السبت لأصحاب البرج، فعلى المستوى العاطفي الوضع مبشر.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني والاجتماعي

تقول عبير فؤاد، خبيرة الأبراج والفلك، لمواليد برج الحوت: القمر في منزلك الحادي عشر يدعم اليوم علاقاتك المهنية والاجتماعية.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيا

أما على الصعيد العاطفي، قالت عالمة الفلك لمواليد برج الحوت: فينوس في وضع داعم، وتبدو ودودا وقد تضع برنامجا يجمعك بمن تحب وتسعد بتواجدك معه.

مشاهير برج الحوت

ومن أشهر مواليد برج الحوت، الفنان صابر الرباعي، ويوافق تاريخ ميلاده 13 مارس، الفنانة دينا الشربيني، ويوافق تاريخ ميلادها 17 مارس، سلوى خطاب، الملحن والموسيقار محمد الموجي، الراقصة تحية كاريوكا، الفنان الهندي عامر خان، الممثل المصري خالد زكي، الفنان حمادة هلال ويوافق تاريخ ميلاده 20 مارس، أحمد السقا، الفنان الراحل محمد عبد الوهاب، محمود درويش، والفنانة يسرا ويوافق تاريخ ميلادها 10 مارس.

جدير بالذكر أن الأبراج الفلكية تنقسم إلى 12 برج، وهم برج الحمل، برج الثور، برج الجوزاء، برج السرطان، برج الأسد، برج العذراء، برج الميزان، برج العقرب، برج القوس، برج الجدي، برج الدلو، برج الحوت.