حظك اليوم برج الدلو السبت 29-1-2022 مهنيا وعاطفيا

أبراج نارية، ومائية وترابية، تنقسم إليها الأبراج حسب الصفات، السمات التي تميز كل برج، حيث يجمع مواليد كل برج عدد من الصفات المشتركة، ويهتم الكثيرون بمتابعة لحظك اليوم وتوقعات الأبراج بمطالعتها بشكل يومي، مما جعلها تحتل مقدمة قوائم البحث عبر المحرك العالمي «جوجل»، وذلك لمطالعة توقعات خبراء الفلك، الخاصة بمواليد كل برج، ومعرفة الحالة المهنية والصحية فضلًا عن الحالة العاطفية في عامهم الجديد، لذا تقدم بوابة «الوطن» لمتابعيها توقعات حظك اليوم والأبراج لمواليد برج الدلو، وفقا لحديث خبيرة الأبراج وعلوم الفلك عبير فؤاد.

برج الدلو

تتميز أمرأة برج الدلو بالنشاط والحيوية المفرطة، حيث تنتمي إلى مجموعة الأبراج الهوائية، بالإضافة إلى تميزها باللباقة والقدرة على الكلام، والنجاح والاجتهاد وحب العمل، ويقدم خبراء الفلك وعلم الأبراج، عددا من النصائح والتحذيرات، ضمن حظك اليوم السبت لأصحاب البرج، فعلى المستوى العاطفي الوضع غير مبشر.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني

تقول عبير فؤاد، خبيرة الأبراج والفلك، لمواليد برج الدلو: ينصحك الفلك أن تهتم بصحتك وتستمع فقط لنصائح الموثوق بهم، ولا تتسرع اليوم في قراراتك ولا تعلن خططك.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيا واجتماعيا

أما على الصعيد العاطفي، قالت عالمة الفلك لمواليد برج الدلو: القمر في منزلك الثاني عشر وليس في صالحك اليوم أن تتجه للأضواء والظهور.

مشاهير برج الدلو

ومن أشهر مواليد برج الدلو، والفنان والشاعر صلاح عبدالله، والفنانة والمغنية الراحلة ليلى مراد، اللاعب المصري رمضان صبحي، لفنان اللبناني مروان خوري، الفنانة لطيفة، ويوافق تاريخ ميلادها 14 فبراير، الفنان أحمد راتب، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يناير، الفنان أحمد سعيد عبدالغني، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يناير، مروان خوري ويوافق تاريخ ميلاده 3 فبراير، الفنان سعد الصغير، ويوافق تاريخ ميلاده 30 يناير، والفنان فاروق الفيشاوي، ويوافق تاريخ ميلاده 5 فبراير.

جدير بالذكر أن الأبراج الفلكية تنقسم إلى 12 برج، وهم برج الحمل، برج الثور، برج الجوزاء، برج السرطان، برج الأسد، برج العذراء، برج الميزان، برج العقرب، برج القوس، برج الجدي، برج الدلو، برج الحوت.