برج الجدي حظك اليوم السبت 29-1-2022 مهنيا وعاطفيا

من صفات أنثى برج الجدي، أنها صبورة ولا تحب الاستعجال في الأمور أو في اتخاذ القرارات، وتتروى كثيراً قبل اتخاذ أي قرار يخص حياتها أو إبداء رأيها في أي من الأمور الخاصة بالمحيطين بها، ودائما ما تكون راضية عن نفسها وفخورة بما تحققه، وتعتقد بأنّها من أجمل النساء وتهتم بنفسها كثيرا وبأناقتها وجمالها، كما يعرف عنها الغموض نظرا لهدوئها والتزامها الصمت في كثير من المواقف، وهي شخصية عطوفة وحنونة، وتهتمّ بالآخرين وتقدّم لهم المساعدة حينما يكونون في حاجة إلى ذلك.

برج الجدي حظك اليوم على الصعيد المهني

يمنحك الوضع الفلكي فرصة للتعبير عن رغباتك فيدعمك فيا تريده وتنتظره منذ فترة ولكن عليك التحدث بلباقة وتكسب التقدير ممن أمامك.

برج الجدي حظك اليوم على الصعيد العاطفي

ينصحك علم الفلك فيما يخص حظك اليوم الخاص بمواليد برج الجدي بأن تهتم بنفسك ومظهرك حيث يتواجد فينوس والقمر في برجك يدفعانك اليوم لفعل ذلك.

صفات رجل برج الجدي

رجل الجدي يتميز بطموحه العالي وعملي جدا يحب مهنته كثيرا ويخلص لها ويعطيها كل وقته، ويخرج العمل بأفضل صورة ولا يتوقف عن تحقيق النجاحات فهو يواصل التقدّم في حياته الاجتماعيّة والمهنيّة لكي يصل إلى أعلى المناصب، ويتطلع للأفضل، وعلى المستوى الشخصي لا يرون العالم مثالي خال من المشاكل فهم واقعيون ولا يعيشون في عالم الأخيال والحب، وإنما يحبون بعقلهم أكثر وإذا أحبوا أخلصوا وجعلوا أسرتهم في مقدمة أولوياتهم.

مشاهير برج الجدي

ينتمي العديد من المشاهير إلى برج الجدي، أبرزهم الفنان صلاح ذو الفقار، والراقصة الاستعراضية نجوى فؤاد، والفنان سمير صبري، والفنان عبدالباسط حمودة، والفنانة نيللي، وأحمد سعيد عبدالغني، وياسمين عبدالعزيز، والفنانة غادل عادل، والفنانة الشابة ملك قورة.