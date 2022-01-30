حظك اليوم برج الجدي الأحد 30-1-2022 مهنيا وعاطفيا

برج الجدي يأتي في مقدمة الأبراج الفلكية التي تنتمي لمجموعة الأبراج الترابية، ويقسم علماء الفلك الأبراج إلى 3 مجموعات، نارية، ومائية وترابية، حسب الصفات، والسمات التي تميز كل برج، حيث يجمع مواليد كل برج عدد من الصفات المشتركة، ويهتم الكثيرون بمتابعة لحظك اليوم وتوقعات الأبراج بمطالعتها بشكل يومي، ما جعلها تحتل مقدمة قوائم البحث عبر المحرك العالمي «جوجل»، وذلك لمطالعة توقعات خبراء الفلك الخاصة بمواليد كل برج، ومعرفة الحالة المهنية والصحية فضلًا عن الحالة العاطفية في عامهم الجديد.

وتقدم بوابة «الوطن» لمتابعيها توقعات حظك اليوم والأبراج لمواليد برج الجدي، وفقا لحديث خبيرة الأبراج وعلوم الفلك عبير فؤاد.

برج الجدي

ويتميز رجل برج الجدي بالعديد من الصفات يأتي في مقدمتها، الصبر، كما أنه لا يحب الاستعجال في الأمور أو في اتخاذ القرارات، ويتروى كثيراً قبل اتخاذ أي قرار يخص حياته أو إبداء رأيه في أي من الأمور الخاصة بالمحيطين به، ودائما ما يكون راضي عن نفسه وفخور بما يحققه، ويعتقد بأنّه من أقوى الرجال ويهتم بنفسه كثيرا وبأناقته وجماله، كما يعرف عنه الغموض نظرا لهدوئه والتزام الصمت في كثير من المواقف، وهو شخصية عطوفة وحنونة، ويهتمّ بالآخرين ويقدّم لهم المساعدة حينما يكونون في حاجة إلى ذلك.

حظك اليوم برج الجدي 30 يناير 2022 على الصعيد المهني

تقول عبير فؤاد، خبيرة الأبراج والفلك، لمواليد برج الجدي: القمر في برجك يجعلك تستفيد اليوم من الظروف المتاحة وتطوعها لصالحك.

حظك اليوم برج الجدي 30 يناير 2022 على الصعيد العاطفي والاجتماعي

أما على الصعيد العاطفي والاجتماعي، قالت عالمة الفلك لمواليد برج الجدي: فينوس وعطارد والقمر مجتمعون ببرجك.. تبدو مشرقا ومؤثرا فيمن تحب.

مشاهير برج الجدي

ومن أشهر مواليد برج الجدي، الفنانة ليلى علوي، ويوافق تاريخ ميلادها 4 يناير، وإلهام شاهين، ويوافق تاريخ ميلادها 3 يناير، والفنان إيهاب توفيق، ويوافق تاريخ ميلاده 7 يناير، والفنان شريف رمزي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 يناير، والفنان الراحل صلاح ذو الفقار، ويوافق تاريخ ميلاده 18 يناير، والفنان أحمد سعيد عبدالغني، ويوافق تاريخ ميلاده 10 يناير.