«ثقافتك كتابك» الأعلى رواجا في أول يومين بمعرض الكتاب: بيع 23 ألف نسخة

حققت عناوين مبادرة «ثقافتك كتابك» في ظهورها الثاني بالدورة 53 من معرض القاهرة الدولى للكتاب، لقب الأعلى رواجًا، حيث بلغ عدد نسخها المباعة قرابة 23 ألف نسخة خلال يومي 27، و28 يناير الجاري.

والمبادرة كانت أطلقتها الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة خلال الدورة السابقة من معرض الكتاب، وتضم مجموعة متميزة من إصدارات قطاعات وزارة الثقافة المختلفة ولا يتجاوز سعر الكتاب بها 20 جنيها.

بيع 23 ألف نسخة من «ثقافتك كتابك» في معرض الكتاب الحالي

وشملت قائمة المبادرة العديد من العناوين منها من الأدب التمثيلي اليوناني، مسرحيات ميناندر، كتاب النفس، جمهورية أفلاطون، فن الحب وعلاجه، جمال الدين الأفغاني، البخلاء، الإلياذة، الأوديسة، مسرحيات ارستوفانيس، ومساجد مصر 5 أجزاء، الديانة المصرية القديمة، نصوص مقدسة ونصوص دنيوية «جزءان»، مصر القديمة، تاريخ الحركة القومية «جزءان»، الثورة العرابية، الأصنام، الحماسة، شخصية مصر، الآلهة والناس في مصر، تاريخ الحركة القومية في مصر القديمة، عالم الفلسفة، حورات الهوية المعرفية، سلسلة ما، سلسلة رؤية، ابنة القس، التطرف الديني، سلسلة علوم القدماء، حكايات الولاد والأرض «جزءان»، الفتوحات المكية، قصص صينية، المعادي حدوتة، امرأة العزيز، الأعمال الكاملة لخيري شلبي، الوزارات 4 أجزاء، المعجم الكبير، مذكرات سعد زغلول.

بالإضافة إلى «كتب ذاكرة الفن، أوراق من حياتي، رباعية الإسكندرية 4 أجزاء، سبعون كتابا في كتاب، مهن النشر، حفله مانيكان، وبالنجم هم يهتدون، أوروبا والآثار المصرية، دليل تنظيم المتاحف، التنمية والبيئة، نجيب محفوظ من القومية إلى العالمية، في نور القرآن، لمن يهمه الأمر، معجم التكنولوجيا الحيوية، أصل الحياة في الكون، العالم الثالث غدا».

إقبال كبير على سلسلة النشر الإقليمي

وكانت أعلنت وزارة الثقافة، أن هناك إقبالا كبيرا على سلسلة النشر الإقليمي من إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة والتي يبلغ سعرها جنيه واحد ومجلة قطر الندى التي يبلغ سعرها 3 جنيهات.

جدير بالذكر أن مبادرة «ثقافتك كتابك» تهدف لتشجيع أبناء الوطن على القراءة والاطلاع واقتناء الكتب على طريق تطوير الوعي وإثراء الفكر الجمعي.