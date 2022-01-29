بدء إعلان نتيجة الصفين الخامس والسادس الابتدائي بمدارس الجيزة غدا

انتهت مدارس المرحلة الابتدائية من تصحيح امتحانات الصفين الخامس والسادس الابتدائي للفصل الدراسي الأول، ومن المقرر إعلان نتيجة الامتحانات اعتباراً من غد الأحد الموافق 30 يناير الجاري، وكانت الامتحانات عقدت ورقيا على مستوى كل مدرسة وفي لجان مؤمنة ومراقبة جيداً، بالتنسيق مع جميع الإدارات التعليمية والمديريات، ووسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا، بجانب انتظام عقد الامتحانات في المواعيد التي جرى تحديدها لها دون أي معوقات.

مديرة مدرسة بالدقي: إعلان نتيجة الصفين الخامس والسادس بالدرجات غدا

وقالت هيام أحمد مديرة مدرسة الشهيد عامر عبدالمقصود بالدقي، التابعة لإدارة الدقي التعليمية، إن المدرسة انتهت من تصحيح الامتحانات ورصد الدرجات التي حصل عليها الطلاب، موضحة أنه سيجري إعلان نتيجة الصفين الخامس والسادس الابتدائي، غداً الأحد، في المدرسة، ويمكن لولي الأمر الحصول عليها من خلال التوجه إلى المدرسة مباشرة.

وأضافت «هيام» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن النتيجة تعلن بالدرجات كاملة التي حصل عليها الطالب في كل مادة دراسية، موضحة أن إدارة المدرسة انتهت من طباعة شهادات بها تفاصيل الدرجات التي حصل عليها طلاب الصفين الخامس والسادس الابتدائي، والمجموع الكلي، وسيجري تسليمها لهم اعتباراً من صباح الغد.

وأكدت مديرة المدرسة، أن الامتحانات عقدت ورقيا في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً وسارت بصورة منتظمة دون أي معوقات، وأشاد الطلاب بنوعية الأسئلة التي ركزت على الفهمي وليس الحفظ والتلقين بعد أن عملت المدرسة على ترسيخ هذه القواعد في أذهانهم جيداً.

وبالنسبة لنتيجة الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي، قالت هيام أحمد، إن هذه الصفوف تعتبر ناجحة بالقانون، لأنه لا تعقد لهم أي امتحانات، موضحة أن إدارة المدرسة انتهت من تقييم هذه الصفوف في الجوانب المهارية التي اكتسبوها خلال فترة الفصل الدراسي الأول وجرى وضع تقديرات لهم.

الانتهاء من تصحيح الامتحانات ورصد درجات الطلاب

من جانبه، قال صلاح حافظ مدير مدرسة الناصرية الابتدائية بالدقي، إنه سيجري إعلان نتيجة الصفين الخامس والسادس الابتدائي، للفصل الدراسي الأول، غداً الأحد أو بعد غد على أقصى تقدير، موضحاً أن المدرسة انتهت من تصحيح الامتحانات ورصد الدرجات التي حصل عليها الطلاب.

وأضاف «حافظ» في تصريحات لـ«الوطن»، أن المدرسة وضعت الامتحانات وفق المواصفات التي أعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، لافتاً إلى أنه لم يتم رصد أي شكاوى من قبل الطلاب حول نوعية الأسئلة أو جودة طباعة الامتحانات.

وفي سياق متصل، قال أشرف عبدالستار مدير مدرسة المدينة الجامعية، إنه سيجري إعلان نتيجة الصفين الخامس والسادس الابتدائي، خلال الأسبوع الجاري، عقب انتهاء الموجهين والموجهين الأول من مراجعة نسبة الـ10% وهي عينة عشوائية من الامتحانات للتأكد من شفافية ونزاهة التصحيح.

وأضاف «عبدالستار» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن النتيجة تعلن بالدرجات والتقديرات وتشمل 600 درجة بما فيها مادة التربية الدينية، موضحاً أن كل مادة عليها 100 درجة، لافتا إلى أنه سيجري إعلان النتيجة ورقيا في المدرسة.