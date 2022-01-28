«تعليم القاهرة» تمنع الاجتماعات في المدارس والإدارات بسبب كورونا

وجه توجيه التربية الاجتماعية بمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، المدارس والإدارات التعليمية، بعدم عقد أي اجتماعات خلال الفترة الحالية، لمواجهة انتشار فيروس كورونا، تطبيقاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة الفيروس، وذلك في مستند رسمي حصلت «الوطن» على نسخة منه.

وقال محمد زكريا الموجه العام بالمديرية، إن القرار يأتي في إطار الحرص على سلامة الطلاب والمعلمين في جميع المدارس والإدارات التعليمية، مؤكداً أنه جرى التنبيه بعدم إقامة أي معسكرات للطلاب في أي مدرسة.

غرفة عمليات مركزية لرصد أي إصابات

وأضاف «زكريا» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المديرية شكلت غرفة عمليات مركزية لمتابعة أي إصابات بين الطلاب أو المعلمين واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه ذلك، موضحاً أنه يجري التنسيق مع الموجهين الأوائل لمتابعة سير العملية التعليمية.