«التعليم» تعدل لائحة تقييم طلاب المدارس الفنية

وافق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على لائحة التقييم والتحقق لبرامج التعليم الفني القائمة على منهجية الجدارات المهنية المعدلة، بعد أن عرض قطاع التعليم الفني والتجهيزات بشأن تعديل بعض بنود لائحة التقييم والتحقق لبرامج التعليم الفني القائمة على منهجية الجدارات المهنية المعتمدة بتاريخ 17 سبتمبر 2019.

بنود لائحة التقييم والتحقق

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تشكيل لجنة من الإدارة العامة للامتحانات والإدارة العامة للشؤون القانونية وقيادات التعليم الفني، لتضمين ما يمكن تضمينه من بنود إلى لائحة التقييم والتحقق لبرامج التعليم الفني القائمة على منهجية الجدارات المهنية وتعديل بعض البنود الأخرى وفقا لرأي اللجنة.