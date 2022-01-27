المدارس اليابانية توجه أولياء الأمور بسداد القسط الثالث من المصروفات

أعلنت المدارس المصرية اليابانية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء استلام القسط الثالث من المصروفات الدراسية للعام الدراسي الحالي، مشددة على جميع أولياء الأمور بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لسداد المصروفات الدراسية، لافتة إلى أنها حريصة على توفير بيئة تعليمية جيدة للطلاب وتعليم قائم على الفهم وليس الحفظ والتلقين فضلا عن حرصها على الاهتمام بتطبيق مجموعة من الأنشطة التي تنمي مهارات الطالب أبرزها التوكاتسو التي تساعد في تكوين الشخصية.

قيمة القسط الثالث 5 آلاف جنيه

قال الدكتور تامر السيد مدير المدرسة المصرية اليابانية بحدائق أكتوبر، إن قيمة القسط الثالث من مصروفات هذه النوعية من المدارس يبلغ 5 آلاف جنيه، وهو موحد على جميع المدارس المصرية اليابانية، مضيفا أن وزارة التربية والتعليم نبهت على جميع المدارس بأن فبراير المقبل هو أخر ميعاد لسداد القسط الثالث من المصروفات الدراسية للمدارس اليابانية، ويمكن لولي الأمر سداد المصروفات الدراسية في حساب المدرسة البنكي أو في المدرسة من خلال «فيزا كارد».

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وأوضح «السيد»، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنه تم التنبيه على جميع أولياء الأمور بضرورة سرعة التوجه إلى المدرسة لسداد القسط الثالث من المصروفات، وعلى من لم يسدد القسط الثاني الحضور للسداد فورا وللأهمية، مشددا على جميع أولياء الأمور المسددين الأقساط بالبنك ضرورة إحضار الإيصال إلى المدرسة.

امتحانات ابتدائي سارت بصورة منتظمة

ذكر مدير المدرسة المصرية اليابانية بحدائق أكتوبر، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب المرحلة الابتدائية سارت بصورة منتظمة دون أي معوقات، ووسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا، موضحا أن الطلاب أشادوا بنوعية الأسئلة التي ركزت على فهم مخرجات التعلم.

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ونوه إلى أن التعليم في المدارس اليابانية، قائم على أنشطة التوكاتسو، المتعلقة بمشاركة التلاميذ في تكوين الحياة داخل الفصل والمدرسة، وتتيح تطوير المهارات الشخصية والاجتماعية التي يحتاجونها عندما يندمجون مع العالم خارج المدرسة.