تفاصيل نظام الجدارات في المدارس الفنية.. التقييم والنجاح والأعذار

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل مواد لائحة التقييم والتحقق لبرامج التعليم الفني القائمة على منهجية الجدارات المهنية، بعد تعديلها، بداية من المادة الثانية، موضحة أن الجدارات الأساسية، تُدرج بكشوف النتائج في نهاية كل صف، مدونا بها النهاية العظمى والصغرى.

وأشارت التعديلات، إلى أنه في حالة تعذر الطالب عن أداء الامتحان، سواء في تقييم الوحدات أو التقييم النهائي، لظروف مرضية أو قهرية، يتم عرض أمره على رئيس قطاع التعليم الفني والتجهيزات أو من ينوب عنه، لاتخاذ اللازم، طبقا للضوابط والقواعد المنظمة، مع مراعاة تنفيذ البرنامج العلاجي المناسب، لضمان اكتساب الطالب لجدارات البرنامج الفنية.

مواد اللائحة الجديدة بعد التعديلات

المادة (2): مقدمة

يعد التقييم القائم على الجدارات، عاملاً رئيسياً في رؤية ورسالة وأنشطة وممارسات وتطور نظام التعليم الفني المصري في المستقبل، من أجل دعم قابلية توظيف الخريجين وتنمية القوى العاملة المؤهلة والمرنة وتنمية الاقتصاد والمجتمع المصري.

تُظهر هذه اللائحة التزام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بتبني وتنفيذ نظام التقييم القائم على الجدارات، واستمرار عمليات تطوير وتنفيذ ومراجعة ممارسات التقييم والتحقق، ولتحقيق هذه الأعراض تهدف لوائح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتقييم الجدارات والتحقق منها إلى التأكيد على ما يلي:

- آليات الإدارة والتنفيذ والتدريب في مجال التعليم الفني تتسم بالشفافية والوضوح، وتدعم توفير التعليم القائم على الجدارات (CBE).

- عمليات التقييم وجميع المعلومات المرتبطة بها واضحة ومباشرة.

- دعم العمليات والمواد المختارة في نظام التقييم تطوير وتأهيل المتعلم المتدرب.

-عملية التقييم والتحقق والأساليب المستخدمة صادقة وموثوقة وحديثة وكافية وعادلة وعملية.

- توجد آلية مناسبة وفعالة للمراجعة والتحقق في حالات التظلمات ذات الصلة بعمليات التقييم.

المادة (3): المراجع التشريعية والتنظيمية

تخضع المدارس الثانوية الفنية لوزارة التعليم والتعليم الفني بموجب القانون رقم 139 لعام 1981 وتعديلاته والتعديلات اللاحقة والقرارات الوزارية ذات الصلة واللوائح التنفيذية المعتمدة من قبل المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.

وتم تطوير لوائح جديدة لنظام التعليم الفني القائم على الجدارات، وفقا لنصوص الدستور المصري لعام 2014 وتعديلاته، ولوائح المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي مع مراعاة ما يلي:

- المادة 19 والمادة 20 من الدستور المصري لعام 2014.

- القانون رقم 139 لعام 1981 وتعديلاته.

- القرار الوزاري رقم 154 لسنة 1989، بشأن قبول الطلاب في مدارس التعليم الفني.

- ما يستجد من قرارات في هذا الشأن.

المادة (4): المقيم «الأدوار والمسئوليات المؤهلات والخبرات»

- تقييم وحدات الجدارات التي يتألف منها البرنامج داخلياً بواسطة المقيمين داخل المدرسة أو المؤسسة، وتخضع قرارات تقييم المقيمين للمراقبة والتأكيد من قبل مسئولي التحقق الداخلي ومسئولي التحقق الخارجي.

- يجب أن يكون المقيمون متخصصين في مجال التعلم الذي يقومون بتقييمه، أو أن يكونوا خبراء في مجال عملهم مع فهم دقيق لمتطلبات معايير الوحدة التي سيتم تقييمها.

- يجب أن يكون جميع المقيمين أكملوا تدريب المقيم المناسب، وأن يكونوا مرشحين من قبل الإدارات النوعية بقطاع التعليم الفني وفقاً للمعايير المحددة.

أدوار ومسئوليات المقيمين:

- التأكد من أن التقييم مناسب لمتطلبات معايير الوحدة التي يتم تقييمها.

- إطلاع الطالب على متطلبات معايير الوحدة.

- دعم وتوجيه الطالب في جمع الأدلة.

- مساعدة الطالب في التخطيط لإجراء التقييم.

- إطلاع الطالب على توقيت التقييم.

- تصميم أدوات تقييم وفقاً لمعايير الأداء.

- إجراء التقييم وإعطاء الملاحظات والتغذية الراجعة.

- الاحتفاظ بسجلات دقيقة لعملية التقييم وقرارات التقييم المتخذة.

المادة (5): تقدم الطالب

- يحتوي الإطار العام للبرنامج على وحدات الجدارات وتوزيعها لكل فصل دراسي وعدد ساعاتها خلال العام.

- لا يجوز للطالب دراسة وحدة من الوحدات، إلا بعد تحقيق المتطلبات السابقة لها، إن وجدت ضمن البرنامج.

- يعتمد انتقال الطالب من سنة دراسية إلى أخرى بأي برنامج، وفق ما يلي:

1- نجاح الطالب في تحقيق مخرجات التعلم الخاصة بوحدات الجدارات المخصصة للسنة الدراسية.

2- في حالة عدم اكتمال عملية إعادة التقييم لنواتج التعلم الخاصة بوحدات الجدارات للطالب في نهاية الفصل الدراسي الأول تستمر هذه العملية، لكن يجب الانتهاء منها بحلول نهاية الفصل الدراسي الثاني، أي نفس السنة الدراسية.

3- في حالة عدم اكتمال عملية إعادة التقييم لنتائج التعلم الخاصة بوحدات الجدارات للطالب في نهاية الفصل الدراسي الثاني، تستمر العملية، لكن يجب الانتهاء منها قبل العام الدراسي التالي.

- الطالب المتغيب عن التقييم أو الذي لم يجتاز أكثر من وحدتين، لا يحق له دخول الدور الثاني، ويعتبر راسبا، ويتم إعادة الوحدات التي تغيب عنها، أو لم يجتازها في العام الدراسي التالي.

- العملية المستمرة لإعادة تقييم الوحدة في نهاية الفصل الدراسي الثاني من السنة الثالثة من البرنامج الدبلوم، يجب أن تستكمل خلال فترة الإجازة الصيفية.

- الطلاب الذين أخفقوا في إكمال جميع الوحدات المكونة للبرنامج بنجاح، سيتم منحهم إفادة توضح وحدات الجدارات التي أتموها بنجاح.

- الدور الثاني هو عملية إعادة تقييم الطالب «غير الجدير» الذي لم يجتز وحدة أو وحدتين في الدور الأول، أو كان متعبنا فيهما على أن يكون التقييم شاملا لجميع مخرجات التعلم لكل وحدة، ويحق للطالب التقدم للبرنامج العلاجي اختياريا بعد سداد الرسوم المقررة لها.

- الطالب الذي لم يجتز وحدة في الدور الثاني يعتبر راسباً، ويحق له إعادة العام الدراسي في الوحدات التي رسب فيها فقط، ويتم احتساب نسب الحضور المقررة على هذه الوحدات، مع الاحتفاظ بتقييم الوحدات التي اجتازها.

- الطالب الراسب لعامين متتاليين في ذات الصف في المدارس المطبق بها منهجية الجدارات المهنية، يحق له التقدم للامتحان من الخارج على نظام العمال، طبقا للقرارات الوزارية المنظمة.

المادة (6): إدارة التقييم والسجلات والنتائج

- من الضروري الاحتفاظ بسجلات دقيقة لجميع عمليات التقييم وقراراته، ويجب أن يتم التوقيع على بطاقات ملاحظة أداء الطلاب وقوائم مراجعة تقييم المنتج وتأريخها من قبل المقيمين في وقت استخدامها أثناء عمليات التقييم وإعادة التقييم، وتخزينها بشكل آمن مع أدلة الطالب المرتبطة في ملف انجاز أدلة الطالب.

- عندما تخضع التقييمات لأخذ العينات من خلال التحقق الداخلي، يجب أن يتم التوقيع على بطاقات الملاحظة وقوائم مراجعة تقييم المنتج وتاريخها بواسطة المحقق الداخلي.

- يجب التوقيع على التقييمات المكتوبة المصححة وتقارير التقييم الذاتي وما إلى ذلك وتاريخها من قبل المقيمين (ويتم التوقيع عليها من قبل المحققين الداخليين) وتخزينها بشكل آمن في ملف إنجاز أدلة الطالبية

- يجب أن يحتفظ المقيم (المقيمون) بسجل تراكمي للتقدم في التقييم، بالإضافة إلى سجلات التقييم الفردية لبطاقات الملاحظة (قوائم مراجعة تقييم المنتج)، وسيظهر سجل التقييم التراكمي نتائج التقييم ونتائج إعادة التقييم لكل طالب، وهو ما سيتم استخدامه بواسطة المحققين الداخليين والخارجيين كأساس لاختيار عينات التحقق.

المادة (7): إعادة التقييم

- في حالة عدم تحقيق الطالب لأحد مخرجات التعلم الخاصة بوحدة ما، يتم إعادة تقييمه للمرة الثانية خلال أسبوع من تاريخ التقييم الأصلي.

- في حالة عدم اجتيازه للتقييم في المرة الثانية، يتم إعادة تقييمه للمرة الثالثة بعد الانتهاء من الفصل الدراسي وحضوره برنامج علاجي لمدة أسبوعين على الأقل، بعد تسديده للرسوم التي تقررها الوزارة في هذا الشأن.

- يحق للطالب دخول البرنامج العلاجي عقب الفصل الدراسي الأول أو الفصل الدراسي الثاني، في أي عدد من الوحدات بشرط حضوره أحد التقييمات في الوحدة، ولايحق للطالب المتغيب عن جميع تقييمات الوحدة دخول البرنامج العلاجي.

المادة (8): التحقق الداخلي

- يكون مدير المدرسة مسئولا عن تنسيق ومتابعة أنشطة التحقق الداخلي في المدرسة.

- أن يكون لدى المدرسة نسخة من لائحة التقييم والتحقق لبرامج التعليم الفني المعتمدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وتقوم المدرسة بصياغة خطة تنفيذية لتنفيذ أعمال التحقق الداخلي.

- أن تضمن إدارة المدرسة إجراء مراجعات منتظمة حول فعالية نظام التحقق الداخلي، ويتم التعامل معها وفقا للنتائج.

- أن يكون قد تم توثيق إجراءات التحقق الداخلي، التي تحدد بوضوح ما يلي:

- اختيار وتكليف المحققين الداخليين.

- أدوار ومسئوليات المحققين الداخليين.

- كيفية استخدام المحققين الداخليين لضمان صحة وموثوقية عمليات وقرارات التقييم الداخلية (طرق أخذ العينات).

- إنشاء سجلات كل مرحلة من مراحل عملية التحقق الداخلي والاحتفاظ بها.

• تأكيد صدق وموثوقية أدوات التقييم.

• التأكد من أن المقيمين يطبقون معايير التقييم بشكل موحد ومنسق.

• تقييم العينة لرصد الاتساق في النتائج والإنصاف في التقديرات.

- تأكيد قرارات التقييم التي يتخذها المقيمون قبل إعلان النتائج.

• التأكد من أن سجلات التقييم والتحقق الداخلي دقيقة وكاملة

• دعم المقيمين من خلال تقديم التغذية الراجعة والتوجيه والمشورة.

• تحديد الاحتياجات التدريبية للمقيمين.

- تنفيذ إجراءات المدرسة للتعامل مع التماسات التقييم المقدمة من الطلاب.

المادة (9): التحقق الخارجي

- يكون مدير المدرسة مسئولا عن تنسيق أنشطة التحقق الخارجي.

- تخضع المدرسة للتحقق الخارجي من عمليات التقييم الداخلية وقراراته بما في ذلك نظام التحقق الداخلي.

- يكون لدى قطاع التعليم الفني سياسة موثقة لإدارة التحقق الخارجي.

- التأكد من أن جميع العاملين بالمدرسة على دراية بمتطلبات التحقق الخارجي.

- التأكد من أن جميع أدلة وسجلات التقييم بالمدرسة.

المادة (10): تقديم التماسات ضد قرارات التقييم

- تلتزم المدارس بتنفيذ لائحة قطاع التعليم الفني، بشأن الالتماسات المقدمة من الطلاب ضد قرارات التقييم.

- تلتزم المدارس بالتأكد من أن لديها إجراءات تمكن الطلاب من الالتماس ضد الأحكام الداخلية لأدلتهم، وقرارات التقييم التي يتخذها المقيمون.

- يجب توثيق إجراءات الالتماس وإبلاغ جميع العاملين والطلاب بها.

- يجب الاحتفاظ بسجلات جميع الالتماسات وتخزينها بشكل آمن، مع أدلة الطلاب المرتبطة بها، وإتاحتها للمحققين الخارجيين عند الطلب في مجال البرنامج.

المادة (11): التقييم النهائي للبرنامج

- في نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الثالث من البرنامج، سيتم تقييم ملفات أدلة الطلاب من قبل لجنة خارجية من المتخصصين، ويشترط في أعضاء اللجنة من التربية والتعليم خبرة لا تقل عن 5 سنوات في أعمال التدريس، ولديه خبرة بأعمال التقييم و التحقق الداخلي والخارجي.

- اجتياز البرنامج التدريبي للتقييم النهائي، وفقا لمنظومة الجدارات.

المادة (12): تقسيم الجدارات الأساسية وإعداد النتائج

- يؤدي الطالب امتحان تحريري في الجدارات الأساسية في نهاية كل فصل دراسي للصفين الأول والثاني، وتكون النهاية العظمي والصغري لمجموعة الجدارات لكل صف دراسي، حسب الجدارات الأساسية المقررة بكل نوعية.

- تدرج الجدارات الأساسية بكشوف النتائج في نهاية كل صف، مدونا بها النهاية العظمى والصغرى، ويدرج بذات كشوف النتائج الجدارات الفنية المقررة لكل صف دراسي، ومدى اجتياز الطالب لهذه الجدارات «الدرجات التي حصل عليها الطالب في الجدارات الأساسية والجدارات الفنية، سواء كان جديرا أم غير جدير، للصفين الأول والثاني».

- يؤدي الطالب امتحانا تحريريا في الجدارات الأساسية في نهاية الفصل الدراسي الثاني بالصف الثالث، وتكون نهايتها العظمي ونهايتها الصغرى، طبقا للجدول بالمادة (11) خامسا، وتقسم تبعا لكل نوعية.

- تدرج الجدارات الأساسية بكشوف النتائج في نهاية الصف الثالث، مدونا بها النهاية العظمى والصغرى والدرجات التي حصل عليها الطالب في هذه الجدارات الأساسية، ويدرج بذات الكشوف درجات التي حصل عليها الطالب في تقييم الملف وتنفيذ المهمة النهائية.

- تطبق الشروط والأحكام الواردة بقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته، والقرارات المنظمة، بشأن قواعد وشروط النجاح والرسوب.

المادة (13): الشهادة

- سيتم منح شهادة الدبلوم للطلاب، الذين أتموا بنجاح جميع الوحدات المكونة للجدارة في البرنامج، واجتازوا التقييم النهائي للبرنامج.

- سيتم إصدار شهادة جدارات للطلاب تشمل جميع الجدارات، التي اجتازوها بالبرنامج الدراسي.

- الطلاب الذين فشلوا في إكمال جميع الوحدات بنجاح في برنامج ما، سوف يحصلون على إفادة رسمية توضح فقط جميع وحدات الجدارات التي أنجزها الطالب بنجاح.

- لا تعلن نتائج الشهادات إلا بعد الانتهاء من أعمال التحقق الخارجي، وتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير التحقق الخارجي إن وجدت.

المادة (14): الأعذار المرضية والقهرية للطلاب

في حالة تعذر الطالب عن أداء الامتحان، سواء في تقييم الوحدات أو التقييم النهائي لظروف مرضية أو قهرية، يعرض الأمر على رئيس قطاع التعليم الفني والتجهيزات، أو من ينوب عنه، مشتملا المستندات الدالة على الحالة، ومرفق بها قرار اللجنة الطبية العامة المختصة في الحالات المرضية، لاتخاذ اللازم طبقاً للضوابط والقواعد المنظمة، مع مراعاة تنفيذ البرنامج العلاجي المناسب لضمان اكتساب الطالب لجدارات البرنامج الفنية.