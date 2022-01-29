منخفضان جويان يضربان البلاد الأسبوع الجاري.. أحدهما يبدأ خلال ساعات

بعد موجة عنيفة من التقلبات الجوية شهدتها معظم أنحاء البلاد، خاصة يوم الأربعاء الماضي، تمثلت في سقوط أمطار غزيرة ورعدية وانخفضت درجات الحرارة لأقل من معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، إذ سجّلت درجة الحرارة الصغرى على القاهرة نحو 6 درجات، وهو ما وصفه خبراء الأرصاد أنّه أبرد يوم في الشتاء حتى الآن.

منخفضان جويان يضربان البلاد الأسبوع الجاري

وتقول الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنّ البلاد تشهد تحسنًا محلوظًا في الأحوال الجوية خلال الأسبوع الجاري مقارنة بالأيام الماضية، فضلًا عن زيادة فترات سطوع أشعة الشمس.

وأضافت «غانم» أنّ البلاد تتأثر بمنخفضين جويين على سطح البحر المتوسط خلال الأسبوع الحالي يبدأ أحدهما غدًا الأحد، ويبدأ الآخر مع نهاية هذا الأسبوع الجاري، إلا أنّهما لن يشكلا أي حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

ويؤثر المنخفض الجوي الذي يسيطر على البلاد غدًا بسقوط الأمطار على مناطق من السواحل الغربية وشمال الوجه البحري، فضلًا عن نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق خاصة الصحراوية والمكشوفة.

وبنهاية الأسبوع؛ تقول عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد أنّ المنخفض الجوي الآخر يؤثر على البلاد بسقوط أمطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، ويمكن أن تمتد إلى الداخل ولكنها غير مؤثرة على الأنشطة اليومية إذ أنّها أمطار معتاد عليها خلال فصل الشتاء، منوهةً إلى أنّه من الوارد حدوث أي تقلبات جوية بسبب التغيير في التوزيعات والخرائط الضغطية ويتم التنويه عنها قبلها بمدة كافية.

نشاط الرياح يزيد من الإحساس ببرودة الطقس

وأشارت الدكتورة منار غانم إلى أنّ ما زال نشاط الرياح يعمل على المزيد من الإحساس ببرودة الطقس على معظم الأنحاء، إلى أنّه خلال هذا الأسبوع ترتفع درجات الحرارة تدريجيًا مقارنة بالأيام الماضية وإن كانت ما زالت منخفضة عن معدلاتها الطبيعية، لتتراوح بين 16 و19 درجة مئوية خلال ساعات النهار، وتتراوح بين 8 و10 درجات مئوية خلال فترات الليل.

ومع التحسن فى الأحوال الجوية على باقي أنحاء الجمهورية، يظل الطقس باردا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائلا للبرودة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا على الأنحاء كافة، ويتكون الصقيع في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء، كما تتكون الثلوج على مرتفعات سانت كاترين.