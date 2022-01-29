«الأرصاد»: يناير ذروة الشتاء.. واستمرار الأمطار لمدة 48 ساعة على الأقل

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، اليوم، إن شهر يناير يمثل ذروة الشتاء في مصر، مشيرًا إلى أن البلاد عاشت اليوم تحسنا ملحوظا في الأحوال الجوية، وزادت فترات سطوع أشعة الشمس، كما تكونت السحب ووصلت درجة الحرارة في القاهرة إلى 16 درجة مئوية.

مناطق تساقط الأمطار

وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد: «من المتوقع تساقط الأمطار في الغد على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري من خفيفة إلى متوسط، وتستمر لمدة 48 ساعة على الأقل».

ولفت إلى أنه من المتوقع خلال الأيام الخمسة المقبلة، استمرار التحسن في الأحوال الجوية ودرجات حرارة تتراوح بين 16 إلى 19 درجة مئوية، كما أن نشاط الرياح غدا يكون بالقاهرة والإسكندرية ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد.

نشاط الرياح

وتابع مدير مركز التحليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية: «نشاط الرياح من الممكن أن يكون مثيرا للأتربة على الطرق الصحراوية والأماكن المكشوفة، لكن بشكل لا يؤثر على قيادة السيارات وجميع الأنشطة اليومية».

وأطلقت هيئة الأرصاد الجوية، عدة تحذيرات بخصوص حالة الطقس وخريطة الظواهر الجوية المتوقعة على البلاد؛ إذ تتأثر البلاد بكتل هوائية باردة من جنوب أوروبا.

وكشفت خريطة الظواهر الجوية المتوقعة حتى نهاية الأسبوع الجاري، عن أن الأجواء شديدة البرودة مستمرة لمدة 7 أيام، ويسود طقس بارد نهاراً وشديد البرودة في فترة الليل، ويصل إلى حد الصقيع بوسط سيناء وشمال الصعيد.