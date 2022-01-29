«الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة.. رياح وأمطار وشبورة

كشفت التوقعات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، عن عدد من الظواهر الجوية، وتتعرض البلاد لسقوط أمطار متفاوتة الشدة، على بعض المناطق مع نشاط حركة الرياح، وانتشار الشبورة المائية.

حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

ويسود طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية، مائل للبرودة على السواحل الشرقية وشمال الصعيد ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، خلال ساعات النهار، شديد البرودة ليلاً على جميع الأنحاء، ويصل لحد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد، غدا الأحد، وفقا لما أعلنته الأرصاد.

حالة طقس الإثنين

فيما يكون طقس الإثنين، باردا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، خلال ساعات النهار، وشديد البرودة ليلاً على كل الأنحاء، ويصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

طقس الثلاثاء المقبل

ويكون طقس الثلاثاء، مائلا للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد خلال ساعات النهار، شديد البرودة ليلاً على جميع الأنحاء، ويصل لحد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 30 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 08.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 08.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 08.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 13.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 06.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 08.

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 31 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 08.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 08.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 08.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 06.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 08.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 1 فبراير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 08.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 08.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 08.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 13.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 06.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 08.