رفع 1600طن قمامة من طريق الأوتوستراد بالقاهرة خلال 3 أيام

أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن حملات النظافة التي تقوم بها أحياء المنطقة الجنوبية، بالتعاون مع هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، مستمرة لليوم الثالث على التوالي اليوم السبت، على طريق «الأوتوستراد»، بنطاق حي البساتين، لتشمل رفع تراكمات القمامة والمخلفات الصلبة وإزالة ردش ومخلفات المباني، حيث أسفرت الحملة عن رفع ما يقرب من 80 نقلة، بإجمالي 1600 طن من المخلفات الصلبة، من خلال استخدام مختلف المعدات والآلات وسيارات لنقل المخلفات وبلدوزر لتسوية الأرض، بهدف رفع كفاءة منظومة النظافة، والاستفادة القصوى من كافة الموارد، ورفع كفاءة عمليات الجمع.

حملات مستمرة لرفع المخلفات

وقالت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، خلال جولتها بعدد من الأحياء قبل قليل، إن الحملات مستمرة لإحداث تغيير كبير في مستوى النظافة، وإعادة الشكل الجمالي والحضاري لتحقيق رضا المواطن فيما يخص هذا الملف الهام، حيث شملت المجهودات أيضاً رفع تراكمات الأتربة وتجريد المخلفات بشارع «الخمسين»، من نزلة طريق العين السخنة بنطاق حي البساتين وحي المعادي، حتى تقسيم الجمعيات بشارع زهراء المعادي، إلى جانب تجريد ورفع أتربة الجزيرة الوسطى بالشارع في محيط الكنيسة، وذلك من خلال تسخير كافة الجهود البشرية وفرق العمل والآلات والمعدات، لتحقيق نتائج سريعة وفعالة لحل مشكلة النظافة.

التوعية بأهمية النظافة

وأضافت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أن حملات النظافة ورفع المخلفات وتراكمات الأتربة والردش ومخلفات المباني مستمرة بكافة أحياء المنطقة الجنوبية، وأن الأعمال تجري على قدم وساق من خلال فريق عمل متكامل، تتعاون فيه جميع الأجهزة التنفيذية ورجال المتابعة الميدانية، بالتنسيق مع هيئة نظافة وتجميل القاهرة، برئاسة اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس الهيئة، لإنجاز الأعمال على الوجه الأكمل، باعتبارها خطوة هامة للقضاء على المخلفات، والحفاظ على الشكل الجمالي للشوارع والميادين، مع التوعية بأهمية النظافة كمظهر وسلوك حضاري.

حل المشكلات الطارئة والتخلص الآمن من المخلفات

وأشادت نائب المحافظ بالجهود المستمرة لرفع كافة أنواع المخلفات، التي تقوم بها أحياء المنطقة الجنوبية، التي تبذل جهوداً لرفع تراكمات القمامة والمخلفات بصورة دورية، للحد من انتشار الأمراض، والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، من خلال تنشيط دور وحدات التدخل السريع الخاصة بمنظومة النظافة، للمساهمة في حل المشكلات الطارئة الخاصة بالنظافة، وجمع المخلفات والتخلص الآمن منها.

تعليمات لرؤساء الأحياء بتكثيف أعمال النظافة

كما شددت «عبد المنعم» على رؤساء الأحياء بالمنطقة الجنوبية بضرورة الاهتمام والحرص الدائم بتكثيف أعمال النظافة اليومية، ورفع المخلفات أولاً بأول، والعمل على قدم وساق للارتقاء بمنظومة النظافة، من خلال تكثيف دوريات النظافة، وتفعيل دور الرصد البيئي لرصد المخالفات والمتابعة المستمرة لمشرفي المربعات وإدارات المتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية والأحياء.

وفي سياق متصل، طالبت هيئة النظافة بالقاهرة كل الأحياء بمعاونتها لمواجهة إلقاء أي مخلفات بناء في الشوارع، والتحفظ على أي عربة كارو أو سيارة تلقي مخلفات بالشوارع، وتحرير محضر فوري وتسليمها للشرطة.