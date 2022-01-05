نصائح القيادة الآمنة على الطرق الدائرية لتجنب تكرار حادث الأوتوستراد

حالة من الذعر أصابت الكثيرين؛ إثر وقوع حادث الدائري الأوسطي المتجه لطريق الفيوم وطريق أسوان الزراعي، أسفل الأوتوستراد، الذي أسفر عن تصادم مروع بين مجموعة من السيارات الملاكي والنقل وتحولها إلى كتلة من اللهب انتهت إلى كومة من الصفيح والرماد في لحظات معدودة، ووفاة عامل وحيد فقط لفظ أنفاسه الأخيرة في الحال.

نصائح للقيادة على الطريق الدائري لتجنب الحوادث

وكثيرا ما تقع حوادث عديدة على الطريق الدائري بسبب تهور بعض السائقين، لذلك نرصد خلال السطور التالية، بعض النصائح للقيادة على طريق الدائري لتجنب وقوع الحوادث، وجاءت كالتالي:

- يجب على السائق التأكد من الفرامل الموجودة داخل السيارة قبل التوجه للطريق الدائري، والتأكد أنها تعمل بشكل جيد وليس بها خلل حتى تستطيع السير على الطرق السريعة بأمان.

- يجب على صاحب السيارة عمل الصيانة الدورية للسيارة الخاصة به، والتأكد من سلامة المحرك.

- التأكد من سلامة الإطارات الخاصة بالسيارة وعدم تعرضها للتآكل، والتأكد من أنها ممتلئة وغير فارغة.

- تجنب السرعة الجنونية، والحرص على الالتزام بقواعد السلامة وإشارات المرور.

- يجب ارتداء حزام الأمان عند القيادة وخصوصا على الدائري للتقليل من أضرار الحوادث.

- يجب على المواطن الذي يرغب في السير على الطريق الدائري أو الطرق السريعة، الالتزام بالسرعة المحددة لقائد السيارة.

- وفي حالة وجود شبورة وضباب أو تساقط للأمطار يجب القيادة ببطء شديد، والحذر بشكل كبير لتجنب التعرض لحوادث السير.