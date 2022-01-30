برلمانية عن توسعة محور 26 يوليو: عقد مؤتمر شعبي قريبا لإعلان التفاصيل

كشفت نشوى الديب، عضو مجلس النواب عن دائرة إمبابة، تفاصيل أعمال التوسعة في محور 26 يوليو على جانبي الطرق في إمبابة وأوسيم، مشيرةً إلى أن التوسعة تجري حتى يتكون المحور من 4 حارات.

وأكدت، على أن بعض النواب اجتمعوا من أجل بحث آخر أوضاع تطوير محور 26 يوليو: «سيتم عقد مؤتمر شعبي للإعلان عن كل التفاصيل، فالعمارات الموجودة في إمبابة يمكن استغلالها في تسكين المواطنين».

تفاصيل توسيع المحور

وأضافت الديب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كلمة أخيرة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON، أن الدولة تقوم بتوسيع محور 26 يوليو وتنشئ محورًا جديدًا: «بتوسع المحور 4 حارات وبتعمل طريق ذهاب وإياب، وسيكون هناك طريقين أعلى بعض، طريق ذهاب والآخر إياب، وفي إمبابة المحور هيجيي من أحمد عرابي ويصل إلى أوسيم وكرداسة وغيره».

وكشفت أنها التقت مسؤولي الهيئة الهندسية وكشفوا تفاصيل تطوير محور 26 يوليو للتيسير على المواطن والظهور بمظهر حضاري، ومن هنا تأتي حتمية هذه الكباري، موضحةً أن هيئة المساحة تحصر المباني التي ستُزال من أجل تطوير محور 26 يوليو.

التعويضات مناسبة ومجزية

وذكرت، أن التعويض سيكون مناسبا مع السعر الحالي عند نزع الملكية: «زيادة بنسبة 20% كنوع من التعويض النفسي والمعنوي عن ترك المكان، ولو في شقة وليك نسبة في الأرض ستحصل على 3 تعويضات أولها تعويض كساكن، وتعويض عن المباني نفسها وما أنفقته على التوضيب، وتعويض ثالث وأخير عن نسبة الأرض، وسوف تكون التعويضات مجزية ومرضية».